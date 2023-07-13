Платежный баланс в минусе впервые с пандемии: почему и что это значит для рубля

Согласно оценке платежного баланса Российской Федерации за шесть месяцев 2023 года, счет текущих операций в июне вошел в дефицитную зону — минус $1,4 млрд. Это произошло впервые с августа 2020 года — тогда дефицит составлял те же минус $1,4 млрд. В мае 2023-го показатель составил плюс $5,5 млрд, а всего за первое полугодие — $20,2 млрд, в 7,3 раза меньше, чем за тот же период год назад.

Счет текущих операций — одна из основных частей платежного баланса страны. Этот баланс отражает стоимость всех транзакций в денежном выражении, которые происходили между резидентами и нерезидентами.

То есть он показывает разницу между теми деньгами, которые поступили в страну, и теми, которые были из нее выведены.

Именно в счете текущих операций содержатся данные по экспорту и импорту товаров и услуг, чистому доходу от инвестиций и т. д. Чтобы получить итоговое значение этого показателя, нужно из экспорта товаров и услуг вычесть импорт товаров и услуг и сложить с сальдо доходов к получению и доходов к выплате. Разница экспорта и импорта товаров и услуг в июне была в профиците на уровне $3,2 млрд. К образованию дефицита привел баланс между доходами к получению и доходами к выплате (минус $4,6 млрд).

Технический и фундаментальный факторы

В оценке ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации ЦБ отметил, что сокращение платежного баланса во II квартале этого года вызвано восстановлением импорта услуг, что может быть связано с оживлением поездок россиян за рубеж, сжатием экспорта и объявлением дивидендов российскими компаниями.

Значительную роль в образовании дефицита платежного баланса по итогам июня сыграл технический фактор, указывает экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ+ Софья Донец. В текущем счете есть такая статья, как баланс первичных расчетов. Она учитывает все платежи по финансовым активам, а именно начисление дивидендов и других платежей в пользу нерезидентов. На июнь пришелся разгар дивидендного сезона, многие российские компании осуществляли выплаты, в том числе и в пользу нерезидентов, отмечает эксперт. «Однако переведены эти деньги были только на счета типа С: технически (из-за действующих ограничений со стороны правительства) они не могут быть выведены за рубеж иностранным держателями, но в балансе это все равно отражается», — поясняет Донец. Она отмечает, что речь тут идет не только о начислениях дивидендов, но и о других начислениях нерезидентам, таких как обслуживание долга, получение прибыли иностранным лицом в России и т. д. По оценке Донец, без учета этого «бумажного» фактора величина текущего счета могла бы сложиться в зоне профицита.

Помимо технического фактора, есть и фундаментальная причина сокращения профицита торгового баланса. Она состоит в мягкой экономической политике —быстром снижении ключевой ставки и аномальном росте расходов бюджета, отмечает экономист Bloomberg Economics Александр Исаков.

Такая политика оказывает стимулирующее влияние на импорт. Она «необычна для России, это противоположный подход тому, что мы видели после 2015 года», отметил эксперт.

Донец напоминает, что значение платежного баланса в основном определяется динамикой экспорта и импорта. «Если импорт в последнее время рос, то экспорт по итогам июня оказался слабее наших прогнозов, что безусловно повлияло на дефицит текущего счета», — указывает она. По данным ЦБ, экспорт во втором квартале этого года в сравнении с аналогичным периодом в 2022 году снизился более чем на 30%, импорт же за этот период в денежном выражении вырос на 35%. Сжатие экспорта происходит на фоне ситуации на энергетическом рынке — низких цен на газ и крупного дисконта на российскую нефть Urals из-за санкций.

За январь-июнь нефтегазовые доходы бюджета упали на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что будет дальше

Платежный баланс во втором полугодии вернется в зону профицита, причем произойти это может уже в июле, прогнозирует Донец. По ее мнению, этому будет способствовать снижение импорта на фоне стабилизации внутреннего спроса, завершения пополнения оборотных запасов и удорожанием импортных поставок из-за ослабления рубля. Кроме того, во втором полугодии можно ждать улучшения ценовой конъюнктуры по экспорту.

Наконец, основная часть дивидендного сезона пройдена, а это значит, что влияние такого технического фактора в предстоящие периоды будет ограничено, отмечает Донец.

Исходя из прогноза ЦБ от 20 февраля, профицит счета текущих операций по итогам 2023 года составит $66 млрд. Однако за первые два квартала профицит составил лишь $20,2 млрд. Опрошенные Forbes экономисты закладывают увеличение профицита в предстоящие периоды, однако их оценки все равно ниже прогнозов ЦБ.

В частности, старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин считает, что текущий счет достигнет $55−60 млрд по итогам года на фоне роста цен на нефть во втором полугодии.

Как это влияет на рубль

В ходе пленарной сессии Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что движения курса рубля во многом определяются динамикой внешней торговли. В прошлом году масштабное укрепление рубля было связано с резким ростом экспорта и снижением импорта, пояснила Набиуллина. «Сейчас, если сравнить положительный текущий счет в I квартале этого года, по сравнению с пиком прошлого года он упал в пять раз», — подчеркнула она. Российская валюта в июне потеряла к доллару более 10% (падение в мае составило лишь 1%), достигнув 93 рубля за доллар. В июньском обзоре рисков финансовых рынков ЦБ указал, что такое резкое снижение курса рубля происходило в основном на фоне сокращения поступлений иностранной валюты по каналу российского экспорта.

Главный аналитик ПСБ Денис Попов считает, что основные предпосылки для ослабления рубля создаются в связи с сохраняющимся оттоком капитала из страны, а также из-за высокого спроса на национальную валюту со стороны импортеров. Из последнего обзора финансовых рисков от ЦБ следует, что на курс рубля оказывали влияние в основном финансовые операции крупных игроков.

Дивидендные выплаты, предназначенные для нерезидентов, оседают на счетах типа «С», поэтому фактически не влияют на валютный рынок, отмечает в аналитической записке директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Давление на рубль оказывает сокращение торгового баланса товаров и услуг из-за снижения экспорта и роста импорта, указывает он. Во втором полугодии Полевой ожидает увеличения профицита текущего счета из-за восстановления сырьевых доходов, меньших дивидендных выплат и давления слабого рубля на импорт. Курс во второй половине года будет колебаться между 85 и 95 рублями за доллар, однако может ненадолго укрепляться до 82−83, допускает аналитик.