Путин: повышение финансовой независимости России произошло вовремя

«То, что вы сказали о повышении уровня независимости, суверенитета, может быть, и вовремя произошло, имея в виду те негативные тенденции, которые нарастают в банковской системе самих Соединенных Штатов», — сказал президент, его слова приводит пресс-служба Кремля.

В ответ на это Костин заявил, что сейчас «надо учиться работать по-новому», а также отметил, что перестроить финансовую систему «в значительной степени» возможно за несколько лет.

На встрече с главой государства он также рассказал, что ВТБ активно занимается созданием новой инфраструктуры по расчетам в рублях и в валютах дружественных стран. По словам Костина, у банка есть экспертиза и инфраструктура, так как он присутствует в крупнейших азиатских странах, в частности в Китае, Индии и в странах СНГ.

Костин добавил, что кредитная организация «выработала определенный иммунитет» после введения санкций против нее.

Вы смотрите, что происходит сейчас в Соединенных Штатах: фактически крупнейший финансовый банковский кризис с 2008 г., и он уже распространяется на Европу. Это как раз то, о чем мы говорили, что санкции обоюдоострые. Андрей Костин председатель правления ВТБ

6 июля управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский на Финансовом конгрессе ЦБ заявил, что санкции оказались для банковского сектора не такой большой системной проблемой. По его словам, «системно» санкции принесли меньше «разрушения», чем пандемия COVID-19 или запуск Банком России «Системы быстрых платежей» (СБП).

В апреле «Ведомости» писали, что в 2022 г. чистый убыток всей группы ВТБ достиг 613 млрд руб. по МСФО против 327 млрд руб. прибыли годом ранее. Сам банк получил 757 млрд руб. чистого убытка (938,5 млрд руб. до налогов) по российским стандартам против 186,3 млрд руб. Основными причинами убытков группы стали, в частности, убытки от выбытия «дочек» из-за утраты контроля над «ВТБ банк Европа» и английского VTB Capital plc., расходы по операциям с иностранной валютой и драгметаллами и др.