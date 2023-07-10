Главные события на финансовых рынках 10 — 14 июля

На этой неделе событий немного, однако среди них есть значимые. Сегодня, 10 июля, будут опубликованы инфляционные ожидания в США, а в среду, 12 июля, — индекс потребительских цен США за июнь. Также в среду ждут публикации данных Росстата об инфляции в России за июнь.

«Ожидается, что ускорение роста цен составит до 3,1% год к году, но показатель может быть выше ожиданий из-за ослабления курса рубля. Эти данные могут стать решающими перед заседанием Банка России 21 июля, на котором будет рассмотрен вопрос ключевой ставки. Мы предполагаем, что ставку на ближайшем заседании могут повысить на 50 базинсых пунктов», — отмечают в «Газпромбанк Инвестициии».

На предыдущем заседании совет директоров ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Опрошенные Финансами Mail.ru эксперты ожидают рост ставки на 25−100 базисных пунктов, с 7,5% до 7,75−8,5%.

Для инвесторов 10 июля станет последним днем для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2022 год в НКХП, НМТП и Саратовском НПЗ. Чтобы успеть получить дивиденды от «Лензолота» за 2022 год, попасть в реестр акционеров нужно не позднее вторника. В четверг закроется реестр в «Абрау-Дюрсо», компания планируют выплаты за 2022 год и первый квартал 2023 года, а также КГК за 2022 год.