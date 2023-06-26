Спрос на наличные в России за пятницу и выходные превысил 100 млрд руб

В пятницу, 23 июня, объем наличных денег в обращении в России увеличился на 105,3 млрд руб., следует из статистики Центробанка. Это самый заметный всплеск спроса на наличность с 22 и 23 сентября прошлого года: в первые два дня после объявления частичной мобилизации в России показатель увеличивался на 132,1 млрд и 114,2 млрд руб. соответственно.

Статистика ЦБ отражает весь объем наличных, выпущенных в обращение через банковские кассы и банкоматы, но эта сумма близка к величине снятия наличных населением и предприятиями, поскольку банки наполняют кассы в зависимости от спроса клиентов. Данные за пятницу учитывают спрос на наличность в последующие выходные дни, объясняли РБК эксперты.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны в ударе по «тыловым лагерям» его подразделения и пообещал ответить на это «маршем справедливости». Военное ведомство обвинения отвергло. ФСБ заявила о возбуждении в отношении Пригожина дела о подготовке вооруженного мятежа (ст. 279 УК).

Утром 24 июня основатель ЧВК сообщил, что его бойцы контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону, объявил «поход на Москву» и потребовал «выдать» министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Президент Владимир Путин позже утром выступил с обращением, в котором назвал происходящее предательством.

Власти Липецкой области сообщали о движении техники ЧВК через регион. На пути от Ростова-на-Дону до Москвы стали перекрывать федеральную трассу М-4 «Дон», отменять движение междугородних автобусов до столицы, устанавливать блокпосты. В трех регионах — Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции, власти Ростовской и Липецкой областей призывали жителей не выходить из домов без необходимости.

На этом фоне обменные курсы в приложениях крупных банков резко выросли, писал РБК. Представители кредитных организаций, в частности ВТБ и Совкомбанка, сообщали об остановке работы офисов «в отдельных регионах». В Сбербанке заявляли о работе отделений по всей стране «в штатном режиме» и подчеркивали, что не фиксируют повышенного спроса на валютообменные операции или снятие наличных. В понедельник, 26 июня, курс стабилизировался.

О всплеске спроса на наличность на фоне попытки вооруженного мятежа рассказал и первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, в 15 регионах России спрос населения на наличные 24 июня вырос в среднем на 30%, на юге страны — в Воронежской, Ростовской, Липецкой областях — на 70−80%. В воскресенье спрос пошел на убыль, сейчас обстановка стабилизировалась, уточнил он на совещании с премьером Михаилом Мишустиным.