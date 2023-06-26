13:46 (мск), источник: Ведомости

Белоусов рассказал о стабилизации спроса на наличные

Ситуация со спросом на наличные деньги в России стабилизировалась после резкого роста на выходных на фоне военного мятежа. Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе совещания в правительстве.

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Источник: Reuters

В субботу в 15 регионах страны было зафиксировано повышение спроса на наличную валюту в среднем до 30%. Более активный рост — на 70−80% — наблюдался в Воронежской, Ростовской, Липецкой областях и крупных городах, рассказал Белоусов.

«Уже в воскресенье спрос пошел на убыль, сейчас обстановка полностью стабилизировалась», — уточнил вице-премьер, добавив, что нарушения штатной ситуации удалось избежать благодаря действиям ЦБ и увеличению объемов «подкрепления» банков (цитата по агентству «Прайм»).

Доллар от TradingView

В субботу также на фоне военного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина выросли курсы в банковских обменниках. Стоимость доллара превышала 100 руб. в некоторых обменниках, например, в отделении «Фора банка» днем американскую валюту можно было приобрести за 101 руб., евро — за 115 руб. В отделении Сбербанка за доллар давали почти 92 руб., евро стоил больше 100 руб. Но в воскресенье банки начали снижать курсы валют, которые повышали накануне. В ВТБ — 94,5 руб. и 102,5 руб.

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