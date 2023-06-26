11:43 (мск), источник: Ведомости

Рубль отыграл утреннее падение

Курс рубля почти полностью отыграл падение на открытии валютных торгов на Мосбирже, вернувшись к уровням закрытия в пятницу, 23 июня, следует из данных торговой площадки.

Наверх

Утром, 26 июня, доллар поднимался в моменте до 87,23 руб., а евро — до 95,28 руб.

По состоянию на 11:25 мск курс американской валюты составляет 84,86 руб. (+0,2%), а евро — 92,41 руб. (+0,08%) Китайский юань снизился до 11,72 руб. (-0,57%).

Доллар от TradingView

Вечером в пятницу, 23 июня, после первых сообщений Евгения Пригожина о претензиях к Минобороны, индекс Мосбиржи начал резко снижаться. По состоянию на 21.25 мск индекс IMOEX2, отражающий данные основной и вечерней торговых сессий, торговался на уровне 2793,22 пункта.

Суббота же стала «смутной» для экономики России на фоне военного мятежа Евгения Пригожина, писали «Ведомости». Так, стоимость доллара превышала 100 руб. в некоторых обменниках, например, в отделении «Фора банка» днем американскую валюту можно было приобрести за 101 руб., евро — за 115 руб. В отделении Сбербанка за доллар давали почти 92 руб., евро стоил больше 100 руб. Но в воскресенье банки начали снижать курсы валют, которые повышали накануне. В ВТБ — 94,5 руб. и 102,5 руб.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Москве отменили режим контртеррористической операции
Чем закончится для «Вагнера» поход на столицу
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеИспользование материаловОбратная связь