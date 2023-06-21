Юань подешевел к доллару до минимумов ноября 2022 года

Позднее китайской валюте удалось немного скорректироваться: по данным на 14:10 мск юань прибавлял 0,09% до 7,1885. Юань торгуется к рублю на уровне 11,684 ₽., потеряв в цене 0,69%, следует из данных Мосбиржи.

Снижение обусловлено более медленным, чем ожидалось, восстановлением экономики Китая после снятия жестких карантинных ограничений, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Снижение ставки произошло на фоне того, что Пекин пытается поддержать замедляющийся подъем местной экономики, говорит аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Дополнительное давление на экономический рост оказывает большая закредитованность государственного и частного сектора страны, которая ограничивает потребительскую и деловую активность, поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Ряд крупных банков снизили свои прогнозы роста ВВП Китая на 2023 г. в свете ослабления экономических данных.

Экономисты банка Nomura снизили прогноз роста ВВП Китая в текущем году с 5,5% до 5,1%, писал Reuters. UBS понизил прогноз с 5,7% до 5,2%, свои прогнозы также снизили Standard Chartered, Bank of America и JPMorgan. Инвестбанки ожидают роста показателя в диапазоне 5,1%-5,7% против 5,5%-6,3% ранее.

Народный банк Китая (НБК) 20 июня впервые с августа прошлого года снизил ставки по кредитам. Регулятор понизил базовую процентную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) сроком на один год на 10 б.п. — с 3,65% до 3,55% годовых, а ставку по пятилетним кредитам — с 4,3% до 4,2% годовых. С 2020 г. банки Китая, по требованию регулятора, определяют ставки по кредитам исходя из показателя LPR.

Но такого шага недостаточно для поддержания восстановления Китая после пандемии, что подстегивает регулятора на дальнейшее смягчение политики, полагает Маслов.

Важный фактор для курса — разница в доходностях в валютных зонах, объясняет главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

Одновременно с понижением ставки центробанком КНР, ФРС США хотя и не подняла ставку, но повысила прогноз по ней на 0.5 п.п.(сейчас диапазон 5−5,25%). Как следствие, доходности 10-летних облигаций США подрастали до 3,8%, а китайские облигации дают лишь 2,66%, заключает Прокудин.

В целом рынки опасаются, что смягчение политики со стороны НБК и, наоборот, ястребиный тон ФРС будут и дальше увеличивать разрыв в процентных ставках, продолжает Маслов. 21 июня глава ФРС Джером Пауэлл выступит в Конгрессе, по итогам которого от него ждут подсказок относительно дальнейшей траектории процентных ставок в США.

Китайская валюта может снизиться до отметки в 7,3 юаня/$ в III квартале, прогнозирует Маслов. Сейчас предпосылок для роста юаня не видно, но если ФРС закончит цикл повышения ставок, а китайская экономика продолжит восстанавливаться, курс вполне может опуститься до 7,0−7,1 юаня/$ к IV кварталу, резюмирует он. Юань способен умеренно подорожать в рамках коррекции на фоне возможного потепления в отношениях Пекина и Вашингтона после недавнего визита в КНР госсекретаря США, считает Бабин. Пара доллар/юань может вернуться в область «психологически» важного уровня 7 юаней/$.