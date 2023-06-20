Когда покупать апартаменты?

«Апарты» давно привлекают инвесторов как потенциально привлекательный объект вложений — и как офисы, гостиницы, и как жилье. Впервые о преобразовании юридического статуса апартаментов в жилье заговорили несколько лет назад.

«Безусловно, рынок апартаментов нуждается в урегулировании. И если оно действительно появится, особенно в части разрешения регистрации по месту жительства — это будет большой шаг вперед, — отметил квалифицированный инвестор, куратор просветительского проекта “Инвестиции в недвижимость” Ассоциации развития финансовой грамотности Константин Фаерман. — Естественно на рыночной цене апартаментов разрешение регистрации в них по месту жительства (возможность прописки) скажется положительно».

Апартаменты — нежилые помещения без права жилищной регистрации. Такие объекты расположены, как правило, в современных зданиях и отличаются архитектурой от большинства обычных многоэтажэк. Тем не менее, современный вид таких помещений привлекает не только инвесторов, но и людей, готовых жить в них без «прописки» и платить повышенные ЖКХ-ставки, как для коммерческих помещений.

В данный момент этот рынок несколько хаотичен. На практике многие «застройщики» при реконструкции и раскадастрировании бывших офисных зданий под апарты вписывают в договор купли-продажи (ДКП) волшебную фразу: «Помещение продается не в потребительских целях, не имеет гарантийного срока и предоставляется покупателю в состоянии как есть».

«Потом зачастую в таких апартах возникают технические проблемы: плохо состыкованные с трубами механизмы сололифтов (замена классической канализации), некачественная работа управляющих компаний и т. д. Однако идти с юридическими претензиями не к кому, с учетом вышеприведенной формулировки в ДКП. И было бы действительно здорово урегулировать на законодательном уровне все эти моменты», — считает Фаерман.

«Ну и еще важный момент. Планы по определению правового статуса апартов и “прописки” в них на уровне законопроектов уже имеются как минимум с 2021 года. Однако их окончательное утверждение на уровне вступления в юридическую силу несколько раз сдвигались. Хочется верить, что этот процесс все же будет доведен до логического завершения», — отметил Константин Фаерман.

Апартаменты привлекают и мелкий, и крупный гостиничный бизнес, риеэлторские компании.

Этот формат жилья активно продвигали застройщики на российских курортах, якобы, купив апартаменты, можно приезжать на пару недель, месяц отпуска, а потом отдавать апартаменты в управление для получения «пассивного заработка», чтобы они не простаивали.

Ранее власти обещали принятие закона о статусе таких помещений до конца 2021 года, включая прохождение пакета документов в Госдуме и Совете Федерации. «Но воз и ныне там», — напомнил Константин Фаерман. Эксперты еще тогда предупреждали, что не стоит приобретать апартаменты, руководствуясь логикой «купить сейчас дешевле и побыстрее», чтобы заработать после вступления новых норм в силу, продав апартаменты подороже. По мнению эксперта, законопроект (статья 6, пункт 2) распространяется на объекты капитального строительства, отвечающие следующим условиям: градостроительный план земельного участка, либо проект планировки территории, выдан и утвержден после дня вступления в силу этого закона.

«Иными словами, апартаменты, которые были спроектированы и сданы в эксплуатацию ранее (а именно их можно купить сейчас) будут обойдены данной льготой. Т.е. фактически законопроект направлен только на новые, а не на амнистию уже построенных апартаментов», — уточнил Константин Фаерман.