Акции «Яндекс» останутся в списке NASDAQ: можно ли на этом заработать

«NASDAQ учла аргументы, которые Яндекс привёл в апелляции, включая соблюдение интересов инвесторов и планируемую реструктуризацию компании. В её рамках основную часть бизнеса “Яндекса” предполагается выделить в отдельную группу компаний, контроль над которой сохранит менеджмент “Яндекса, — сообщается в заявлении компании. — Согласно решению NASDAQ, ценные бумаги Яндекса продолжат находиться в биржевом списке, но решение о приостановке торгов останется в силе. На Московской бирже акции “Яндекса” торгуются в обычном режиме”.
“Насколько нам известно, все компании с листингом в США подавали апелляцию на решение американских бирж, — пояснила для Финансы Mail.ru София Кирсанова, портфельный управляющий УК “Первая”. — Но не по всем пока было озвучено решение. В случае с “Яндексом” и “Озоном” очевидно, что переговорная позиция первого, как более крупной компании, была немного сильнее”.
Тем временем цена акций «опальных» компаний по итогам торгов на Мосбирже выросла более чем на 4% — HHR (+5,9%), YNDX (+4,3%), OZON (+7,2%) на фоне прогнозов хороших результатов в 2023 году.
«Хотя запрет на операции на Nasdaq остается пока в силе, торговля, как мы полагаем, может в итоге возобновиться по завершении реструктуризации, — отмечается в комментарии “Синары Инвестбанк”. — Следовательно, мы оцениваем новость как позитивную как для акций, которые торгуются в Москве, так и для бумаг, сделки с которыми совершаются на внебиржевом рынке».
19 мая Bloomberg сообщил, что покупкой контрольного пакета акций российского «Яндекса» заинтересовались миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов. Потанин, в свою очередь, представляет группу инвесторов, в которую входят предприниматель и бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, а также представители банка ВТБ.
По данным Bloomberg, «Яндекс» в рамках разделения на российскую и международную компании предложит инвесторам выбрать из трех вариантов: сохранить долю в российском бизнесе, получить денежную компенсацию или долю в международных стартапах.
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