Акции «Яндекс» останутся в списке NASDAQ: можно ли на этом заработать

«NASDAQ учла аргументы, которые Яндекс привёл в апелляции, включая соблюдение интересов инвесторов и планируемую реструктуризацию компании. В её рамках основную часть бизнеса “Яндекса” предполагается выделить в отдельную группу компаний, контроль над которой сохранит менеджмент “Яндекса, — сообщается в заявлении компании. — Согласно решению NASDAQ, ценные бумаги Яндекса продолжат находиться в биржевом списке, но решение о приостановке торгов останется в силе. На Московской бирже акции “Яндекса” торгуются в обычном режиме”.

“Насколько нам известно, все компании с листингом в США подавали апелляцию на решение американских бирж, — пояснила для Финансы Mail.ru София Кирсанова, портфельный управляющий УК “Первая”. — Но не по всем пока было озвучено решение. В случае с “Яндексом” и “Озоном” очевидно, что переговорная позиция первого, как более крупной компании, была немного сильнее”.

Однако, на наш взгляд, сильного влияния на котировки расписок на Мосбирже данные новости не оказывают. Они являются важными для держателей расписок именно на NASDAQ. Для эмитента, в свою очередь, сохранение первичного листинга за рубежом является важным, поскольку технически это упрощает процедуру утверждения нового листинга на другой площадке (например, в Казахстане). София Кирсанова

Тем временем цена акций «опальных» компаний по итогам торгов на Мосбирже выросла более чем на 4% — HHR (+5,9%), YNDX (+4,3%), OZON (+7,2%) на фоне прогнозов хороших результатов в 2023 году.

«Хотя запрет на операции на Nasdaq остается пока в силе, торговля, как мы полагаем, может в итоге возобновиться по завершении реструктуризации, — отмечается в комментарии “Синары Инвестбанк”. — Следовательно, мы оцениваем новость как позитивную как для акций, которые торгуются в Москве, так и для бумаг, сделки с которыми совершаются на внебиржевом рынке».

19 мая Bloomberg сообщил, что покупкой контрольного пакета акций российского «Яндекса» заинтересовались миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов. Потанин, в свою очередь, представляет группу инвесторов, в которую входят предприниматель и бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, а также представители банка ВТБ.

По данным Bloomberg, «Яндекс» в рамках разделения на российскую и международную компании предложит инвесторам выбрать из трех вариантов: сохранить долю в российском бизнесе, получить денежную компенсацию или долю в международных стартапах.