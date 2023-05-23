09:33 (мск), источник: Коммерсантъ

ВТБ вошел в консорциум по покупке доли в «Яндексе»

Глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк интересуется покупкой доли в «Яндексе». Он вошел в состав консорциума инвесторов, но доля ВТБ «еще будет обсуждаться». Костин не уточнил сумму возможной сделки.

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Источник: РИА "Новости"

«По поводу “Яндекса”: мы участники большого консорциума, да», — сказал глава ВТБ журналистам в рамках российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

Он не назвал сроки возможной сделки, но на уточняющий вопрос, может ли вопрос покупки доли быть решен до конца года, ответил: «Я думаю, что конечно».

На прошлой неделе Bloomberg сообщило, что покупкой контрольного пакета акций российского «Яндекса» заинтересовались миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов, и компания уже рассматривает предложение. На этом фоне акции «Яндекса» росли на 12%. Аналитики полагают, что сделка будет закрыта в конце 2023 — начале 2024 года.

Лаура Кеффер

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