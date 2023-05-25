Bloomberg: «Яндекс» предложит инвесторам три варианта сохранения активов

По информации агентства, правление расположенной в Нидерландах материнской компании Yandex N.V. 24 мая обсудило условия возможной продажи 51% российских активов стоимостью от $7 млрд до $7,5 млрд. Однако окончательное решение пока не принято.

По оценкам собеседников Bloomberg, около 20% компании принадлежат россиянам, которые могут торговать на Московской бирже.

«Если сделка по продаже доли в российском бизнесе состоится и местные акционеры согласятся на обмен, Yandex N.V. будет владеть примерно одной третью российского подразделения», — приводит агентство слова источников. Для одобрения сделки необходимо согласие как минимум 66% акционеров, которым, вероятно, придется согласиться на невысокую компенсацию упавшей стоимости российских активов, отмечает Bloomberg.

Основным акционером «Яндекса» является семейный траст сооснователя компании Аркадия Воложа. Его фонду LASTAR Trust принадлежит 8,5% капитала «Яндекса» (45,1% голосов). Другим директорам, должностным лицам и сотрудникам принадлежит 3,2% (6,6% голосов). Акции в свободном обращении составляют 87,9% капитала (46,5% голосов). Владельцам до IPO принадлежит 0,3% капитала (1,8% голосов). Траст больше не имеет права голоса: в 2022 году он передал свои права голоса независимым членам совета директоров компании".

По информации агентства, Yandex N.V. планирует создать новую международную структуру, которая будет контролировать лицензии на разработку технологий для беспилотных автомобилей, облачных хранилищ, маркировки данных и образовательных проектов.

19 мая Bloomberg сообщил, что покупкой контрольного пакета акций российского «Яндекса» заинтересовались миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов. Потанин, в свою очередь, представляет группу инвесторов, в которую входят предприниматель и бывший владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, а также представители банка ВТБ.

23 мая глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что банк интересуется покупкой доли в «Яндексе». По его словам, изучается возможность входа в состав консорциума инвесторов, но доля ВТБ «еще будет обсуждаться».