Российские акции продолжают рост: как долго это продлится?

По мнению инвестбанкира Евгения Когана, существует несколько причин стойкости российских фондовых индексов, основная из которых — приток средств населения в биржевые инструменты. Это подтверждает статистика и оценка первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина, который заявил, что «через какое-то время в РФ реализуется иранский сценарий бурного роста на фондовом рынке за счёт средств населения».

Согласно статистике ЦБ РФ и Мосбиржи рост уже заметен. Приток средств физлиц в российские акции с начала 2022 года по 1 апреля 2023 года составил 1,2 трлн рублей. А чистый приток средств розничных инвесторов (разница между объемами покупок и продаж) на Мосбирже в апреле достиг 89 млрд рублей впервые -за год с февраля 2022 года, когда досанкционный показатель был 198 млрд рублей.

По этом значительная часть из них, на наш взгляд, состоит из дивидендов, которые российские компании выплачивали своим миноритарным акционерам. По нашим расчетам, общие выплаты российских компаний миноритариям (розничным инвесторам — ред.) в первом полугодии 2023 года в виде дивидендов составили около 1289 млрд руб. Почти 1,3 триллиона!! Вероятно, большая часть этих выплат была реинвестирована в рынок и оказала подобный эффект. Евгений Коган

Рост, по его мнению, будет неровным. Да, геополитика будет вносить каждый раз свои коррективы. Рисков — хоть отбавляй. Но пока идет чистый приток средств на рынок, он будет расти. Причем риски уже реализуются: российский рынок дышит геополитикой — любое обострение в акциях вызывает коррекцию, а рубль слабеет. Возможно геополитическое обострение, новые санкции, которые вынудят компании сокращать инвестиции в развитие, дивиденды.

На мой взгляд, тактика не краткосрочно торгующего инвестора будет вполне разумной. Однако, несмотря на все эти риски, еще раз хочу сказать: в условиях, когда дивиденды постоянно возвращаются на рынки, скорее всего, на более длинных промежутках времени рынок будет выкупать почти любые негативные события, индексы со временем продолжат переписывать максимумы, по крайней мере, в рублях. Евгения Коган

Тимур Нигматуллин, инвестиционный консультант ФГ «Финам» так объясняет причины роста индексов:

Первый фактор — ослабление рубля, российский фондовый индекс преимущественно состоит из компаний-экспортеров: экспортеры ведут основную производственную деятельности в РФ (расходы в рублях), поэтому продают валюту в РФ, получают больше рублей от слабеющего курсы национальной валюты, в итоге их рублевая прибыль растет, растет и их способность выплачивать дивиденды. Второй фактор — рост расходов бюджета, который увеличивает приток денег в экономику, стимулирует потребление, рост корпоративных прибылей. Эти факторы продолжат влиять на фондовый рынок РФ в ближайшие месяцы.