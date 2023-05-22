Возможен ли «иранский сценарий» на фондовом рынке России?

«Я верю, что через какое-то время у нас пойдет иранский сценарий», — сказал он в ходе международного экономического форума «Россия — Исламский мир» (цитата по «РИА Новости»).

Бурный рост количества счетов россиян на Московской бирже начался в первый год пандемии — в 2020 году ЦБ РФ рекордно снизил ключевую ставку, что повлияло на снижение доходности по вкладам. В итоге инфляция оказалась в 2 раза больше процентов по вкладам, что привело к первой волне перетока сбережений вкладчиков в российской фондовый рынок. По оценке ЦБ РФ, санкции усилили интерес российских инвесторов к отечественным биржевым инструментам.

«Иран находится под различными санкциями уже с 1950 года. Ограничение на торговлю нефтью было введено в 1979 года, а в 2012 году Иран отключили от SWIFT, — прокомментировала Финансам Mail.ru создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе. — Ограничения относительно нефти и отключение SWIFT негативно сказались на экономике Ирана. В стране наблюдалось значительный спад экономики, снижался ВВП, росла инфляция. Уровень жизни простых граждан снизился за 10 лет в несколько раз».

Уникальность иранского сценария состоит в том, что несмотря на все проблемы с экономикой, фондовый рынок сильно вырос. С 2019 по 2020 год биржевой индекс Ирана вырос в шесть раз, напомнила она.

Причина — обычные граждане начали покупать акции. К сентябрю 2020 года количество частных инвесторов в Иране увеличилось примерно до 50 млн человек, то есть до 70% населения. Иранцам, по сути, не было куда вкладываться, кроме акций. Покупка валюты была ограничена, и она не могла защитить от инфляции. Вклады также не могли сохранить средства. У населения был единственный выход сохранить и преумножить свои деньги — вкладываться в акции.

Есть ли схожесть?

Ситуации на самом деле похожи, на Московской бирже сейчас торгуют только резиденты России и граждане дружественных стран, считает Ольга Гогаладзе. Доля частных инвесторов составляет около 80%. Интерес населения к инвестициям растет, так как люди начинают понимать, что их сбережения «под подушкой» со временем тают. По ее мнению, на фоне дальнейшего роста интереса россиян к инструментам фондового рынка российский фондовый рынок может значительно вырасти, показав «иранский сценарий».

Что препятствует реализации иранского сценария на российском рынке?

С одной стороны ситуации похожи, с другой — они в корни разные.

Россия не полностью отстранена от внешнего мира. Санкций много, они по-разному действуют на экономику, но Россия была и остается полноправным участником мировой экономики.

Ситуация с геополитикой со временем ослабнет. Этот фактор будет крайне значимым для роста российского рынка.

Активы инвесторов могут быть разблокированы. Причем как российских, так и активы нерезидентов.

Для реализации такого сценария должна серьезно вырасти инфляция. Это фактически невозможно, учитывая цель ЦБ снизить инфляцию до 4%.

История не повторяется дважды, если похожий сценарий и будет реализовываться, это будет не «иранский», а «российский» сценарий, который пройдет со своими особенностями, подчеркнула Ольга Гогаладзе.