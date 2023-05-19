ЦБ допустил рост фондового рынка за счет частных инвесторов по примеру Ирана

Фондовый рынок России может повторить опыт Ирана и бурно расти за счет средств населения, заявил первый замглавы Банка России Владимир Чистюхин. «Я верю, что через какое-то время у нас пойдет иранский сценарий», — сказал он в ходе международного экономического форума «Россия — Исламский мир» (цитата по «РИА Новости»).

Чистюхин выразил уверенность, что через какое-то время Россия «со значимой опорой на внутреннего инвестора» и через привлечение внешних инвесторов сумеет «очень серьезно расти на фондовом рынке капитала».

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, комментируя возможность в России «иранского эффекта», напомнил, что биржевой индекс Ирана вырос с 2019 по 2020 год в шесть раз благодаря тому, что свободные средства населения, ограниченного в инвестировании за пределами государства, пошли на местный рынок.

Частные инвесторы приходят на фондовый рынок «отчасти от безысходности», заявил в ноябре 2022 года замглавы Минфина Алексей Моисеев, ссылаясь на опыт стран, столкнувшихся с санкционным давлением. Он объяснил, что население там «не видит для себя другого способа» долгосрочного сохранения сбережений и приумножения их темпами выше инфляции, кроме как фондовый рынок, отметил он.

На фоне санкций и ухода иностранных инвесторов на российский фондовый рынок с февраля по ноябрь 2022 года вышло свыше 1,4 млн новых частных инвесторов.

Их доля в объеме торгов акциями на Мосбирже в ноябре прошлого года составила 80,2%, при этом в марте того же года она равнялась 39%, но уже в апреле 2022 года подскочила до 73%.