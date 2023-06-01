Ждать ли от индекса Мосбиржи новых рекордов?

«Чистый приток средств розничных инвесторов на Московскую биржу в апреле составил 89 млрд рублей — рекорд с февраля 2022 года. При этом доля частных инвесторов в объеме торгов акциями превышает 80%», — рассказал Финансы Mail.ru Сергей Попов управляющий директор Global Invest Fund.

Основная причина — падение популярности вкладов и, как следствие, переток сбережений населения на биржу, который начался еще в первый год пандемии.

В 2020 году ЦБ РФ, чтобы увеличить кредитование экономики и поддержать ее рост, сократил ключевую ставку до исторического минимума 4,25%, а инфляция по итогам года достигала почти 5%. К этому моменту в России уже был упрощен выход розничных инвесторов на биржу, заработали инвестсчета для граждан. В итоге россияне начали переводить деньги в биржевые активы. Этот тренд набрал обороты и в 2021, и в 2022, и в 2023 годах, согласно данным Мосбиржи.

По мнению Сергея Попова, есть две основные причины роста фондовых индексов в России: рекордная дивидендная доходность рынка, которая на фоне низкой ключевой ставки выглядит привлекательнее вкладов и отсутствие альтернативы из-за санкций. Инвесторы предпочитают не рисковать и не вкладывать значительные суммы в иностранные активы из-за риска заморозки своих вложений на неопределенный срок.

Так что значение индекса МосБиржи выше 3000 пунктов уже не выглядит таким нереальным. Сергей Попов

Как ранее рассказал Финансам Mail.ru эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Евгений Хмельницкий, в плане возможных выплат дивидендов в этом году наиболее перспективно выглядит нефтегазовый сектор, особенно в своей «нефтяной» части, поскольку конъюнктура рынка «черного золота» для российских компаний осталась более благоприятной, чем рынка «голубого топлива».