Какие компании на Мосбирже выплатят дивиденды в 2023 году: прогноз эксперта

Ситуация на рынке

Российский фондовый рынок в 2023 году демонстрирует восходящую динамику, обусловленную в значительной степени эффектом «низкой базы». После провала предыдущего года индекс Мосбиржи взял курс на восстановление и за почти 5 месяцев этого года набрал порядка 23%.

Дивиденды

Практика выплаты дивидендов была весьма распространенной среди ведущих российских компаний до 2022 года. Правительство утвердило норматив для государственных предприятий — направлять на выплаты 50% скорректированной прибыли по МСФО.

В 2021 году дивиденды получили акционеры 29 компаний, бумаги которых входили в состав индекса Мосбиржи, тогда как на следующий год их количество сократилось до 9. В этом году число дивидендных историй может подрасти, но незначительно.

По оценке эксперта, основное внимание инвесторы обращают на лидеров рынка — «Газпром», «Сбербанк», «Новатэк», «Роснефть» и «Лукойл». Из них выплаты осуществили или утвердили три. «Газпром» в этом году отказался от финальных дивидендов за 2022 год на фоне слабых финансовых результатов, а также рекордных промежуточных выплат. Интригой остается решение «Роснефти».

Отраслевой разрез

Масштабные санкции, введенные в 2022 году, повлияли на отраслевую структуру компаний, которые платят дивиденды.

В этом году наиболее перспективно выглядит нефтегазовый сектор, особенно в своей «нефтяной» части, поскольку конъюнктура рынка «черного золота» для российских компаний осталась более благоприятной, чем рынка «голубого топлива».

Металлурги в этом году преимущественно отказались от выплат. Исключение составила только компания «Полюс Золото». Данная ситуация вряд ли изменится до конца года.

Финансовый сектор интересен своими основными представителями — Сбербанком и Мосбиржей, считает эксперт. Дивиденды ВТБ за 2022 год не планируются.

Традиционно «дивидендными» остаются сектора, ориентированные на внутренний спрос — телекомы и электроэнергетика. В секторе ритейла весьма интересно выглядит «Магнит», который пока не объявлял решения о дивидендах, но имеет хорошие предпосылки к тому.