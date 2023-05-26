Какие компании на Мосбирже выплатят дивиденды в 2023 году: прогноз эксперта

Российский фондовый рынок в 2023 году демонстрирует восходящую динамику, обусловленную в значительной степени эффектом «низкой базы». После провала предыдущего года индекс Мосбиржи взял курс на восстановление и за почти 5 месяцев этого года набрал порядка 23%.
Практика выплаты дивидендов была весьма распространенной среди ведущих российских компаний до 2022 года. Правительство утвердило норматив для государственных предприятий — направлять на выплаты 50% скорректированной прибыли по МСФО.
По оценке эксперта, основное внимание инвесторы обращают на лидеров рынка — «Газпром», «Сбербанк», «Новатэк», «Роснефть» и «Лукойл». Из них выплаты осуществили или утвердили три. «Газпром» в этом году отказался от финальных дивидендов за 2022 год на фоне слабых финансовых результатов, а также рекордных промежуточных выплат. Интригой остается решение «Роснефти».
Масштабные санкции, введенные в 2022 году, повлияли на отраслевую структуру компаний, которые платят дивиденды.
Металлурги в этом году преимущественно отказались от выплат. Исключение составила только компания «Полюс Золото». Данная ситуация вряд ли изменится до конца года.
Финансовый сектор интересен своими основными представителями — Сбербанком и Мосбиржей, считает эксперт. Дивиденды ВТБ за 2022 год не планируются.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».