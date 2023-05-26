Кому стоит опасаться внедрения цифрового рубля?

Сейчас самая многочисленная группа скептиков — это жители России старшего возраста. Они не доверяют цифровому рублю поскольку не понимают, как работает технология, лежащая в его основе. Нужно снимать их опасения «вручную» — просветительскими мероприятиями, потому что если будут понимать принцип его работы, то будут и доверять. Уверен, что более чем 99 процентам граждан беспокоится не о чем. Нелегко придется тем, кто не заинтересован в прозрачности платежей. Но думаю, их голос слышен не будет.