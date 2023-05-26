Кому стоит опасаться внедрения цифрового рубля?
Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов объяснил Финансам Mail.ru почему кому стоит опасаться цифрового рубля и как он будет применяться.
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Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов объяснил Финансам Mail.ru почему кому стоит опасаться цифрового рубля и как он будет применяться.
На данный момент цифровая валюта больше всего подходит для международных расчетов в условиях продолжающейся финансовой блокады. Здесь, как мне кажется, он будет более всего востребован (при условии наличия соответствующих технических и юридических возможностей в странах-контрагентах).
По мнению эксперта, поскольку тема это сложная, нужен комплексный и системный подход, включающий как оффлайновые форматы (проведение занятий, встраивание тематических секций в публичные мероприятия), так и онлайн (тренажеры, игры, конкурсы
Сейчас самая многочисленная группа скептиков — это жители России старшего возраста. Они не доверяют цифровому рублю поскольку не понимают, как работает технология, лежащая в его основе. Нужно снимать их опасения «вручную» — просветительскими мероприятиями, потому что если будут понимать принцип его работы, то будут и доверять. Уверен, что более чем 99 процентам граждан беспокоится не о чем. Нелегко придется тем, кто не заинтересован в прозрачности платежей. Но думаю, их голос слышен не будет.
ЦБ РФ завершил первый этап тестирования использования цифрового рубля в феврале 2023 года: крупнейшие 15 банков успешно протестировали регистрацию и пополнение кошельков, переводы, платежи. Сейчас дорабатываются законопроекты для массового внедрения цифрового рубля. Для граждан цифровой рубль упростит переводы больших сумм — до 300 000 рублей без комиссии. Это в три раза больше, чем сейчас в Системе быстрых платежей (СБП) — до 100 000 рублей в месяц без комиссии. Многие страны уже внедряют цифровую национальную валюту: это новый способ повысить безопасность и снизить стоимость платежей, денежного обращения.