Россиянам хотят дать новый способ заработать
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина поддержала выход государственных компаний на фондовый рынок. Граждане смогут инвестировать в акции, а в экономику поступят «триллионы рублей».
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина поддержала выход государственных компаний на фондовый рынок. Граждане смогут инвестировать в акции, а в экономику поступят «триллионы рублей».
«Не все госкомпании хотят выйти на рынок, но считаю это очень важным. Я очень поддерживаю эту идею, потому что проблема нашего финансового рынка — это небольшое число эмитентов», — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок» (цитата по «Прайму»).
Председатель ЦБ отметила, что не выходят на фондовый рынок даже «отраслевые лидеры», в которые «могут инвестировать наши граждане». По оценкам ЦБ, увеличение free-float в экономике России на несколько п. п. «может привлечь в эти компании от частных инвесторов триллионы рублей».
«Государственные компании постоянно нуждаются в финансировании, — прокомментировала Финансам Mail.ru специалист по финансовым рынкам, брокерской и дилерской деятельности, создатель Академии pro.finansy Ольга Гогаладзе. — Если они разместят свои акции на бирже, любой желающий сможет купить их. Тем самым мы с вами можем профинансировать компанию, услугами которой пользуемся каждый день. На конец 2022 года россияне держали на вкладах 37,8 трлн рублей. Если часть этих средств пойдет на покупку акций, компании смогут получить триллионы рублей финансирования. Это ресурс для развития экономики и улучшения качества жизней россиян».
«Госкомпаниям отдают приоритет в реализациях национальных проектов. Участие в них может принести компании значительную выручку, а это отразится на цене ее акций. Возможно, в будущем нас ждет IPO таких компаний как Росатом, РЖД, Автодор или Ростех. Но пока это лишь проект», — отметила Ольга Гогаладзе.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.