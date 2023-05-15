Инвестиционных блогеров заставят отвечать за свои слова

Необходимо усилить ответственность за незаконные инвестиционные советы, последствия таких рекомендаций «близки к злоупотреблению правом», заявил «РИА Новости» глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Центробанка Михаил Мамута.

«Основная проблема потери денег пришедших на рынок граждан заключается в том, что люди, доверяя неаккредитованному советнику, переводят деньги в нерегулируемые организации или частным лицам, которые впоследствии исчезают вместе с этими деньгами, — рассказал Финансы Mail.ru Сергей Попов управляющий директор Global Invest Fund. — В случае же наличия у советника требуемого государством статуса и квалификации, аналитик не станет рисковать именем и деньгами, рекомендовав сомнительные организации для вложения средств».

Банк России также выступает в поддержку инициативы, согласно которой будет запрещено привлекать средства россиян в компании, не находящиеся под надзором регулятора, «потому что по-другому это не победить».

«Финансовая грамотность в нашей стране не на высоком уровне и поэтому подобные инициативы положительны: человеку сразу сложно разобраться, какие паблики читать, какие советы слушать. Тут же будет возможность понимать компетенцию тех людей, которые дают инвестрекомендации и иные советы, а также понимать, что регулятор следит за такими людьми и есть инструменты защиты, — отметил Попов. — Также плохо, что многие люди, которые занимаются откровенным мошенничеством, обычно действуют через анонимные телеграм-каналы и используют иные способы, чтобы избежать ответственности, поэтому любое ужесточение требований и лицензирование вряд ли усложнит им жизнь. Это самая большая проблема в отрасли».

В качестве примера он привел телефонное мошенничество для кражи денег со счетов доверчивых граждан. Закон, который предусматривает уголовную ответственность, существует уже давно. Однако этот вид мошенничества никуда не делся.

«Мы полностью поддерживаем подобную инициативу и находимся в прямом диалоге с регулятором по данному вопросу, — заявил управляющий директор Global Invest Fund. — Ждем финальных улучшений института инвестоветников для того, чтобы в том числе в него ступить. Эти улучшения могут сделать рынок более прозрачным и качественным. Также это поспособствует притоку новых людей на фондовый рынок, в котором они станут более уверены, зная, что он становится более регулируемым и менее опасным».