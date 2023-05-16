Набиуллина поддержала выход госкомпаний на фондовый рынок

«Не все госкомпании хотят выйти на рынок, но считаю это очень важным. Я очень поддерживаю эту идею, потому что проблема нашего финансового рынка — это небольшое число эмитентов», — сказала Набиуллина (цитата по «Прайму»).

Председатель ЦБ отметила, что не выходят на фондовый рынок даже «отраслевые лидеры», в которые «могут инвестировать наши граждане».

«Но даже те, кто выходят, выходят с очень небольшим пакетом, free-float очень небольшой», — подчеркнула она. По оценкам ЦБ, увеличение free-float в экономике России на несколько п. п. «может привлечь в эти компании от частных инвесторов триллионы рублей».

Ранее первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в интервью «Интерфаксу» заявил, что фондовый рынок может стать для госкомпаний источником средств вместо бюджета. Также он отметил, что увеличение free-float (количество акций в свободном обращении) российских компаний дало бы серьезный инвестресурс.

«В среднем [объем акций крупных российских компаний] сегодня это порядка 32%, а если брать от компании к компании — у кого-то 10%, кто-то вообще практически ничего не выпустил на рынок. За рубежом иная ситуация. Там обращается порядка 50−80%. Самые базовые расчеты показали, что если наши компании поднимут долю акций в обращении в среднем хотя бы на 3 п. п. — до 35%, это позволит привлечь более 3 трлн руб. А если доля акций в обращении дойдет до 50%, это будет почти 7 трлн руб.», — сказал зампред.