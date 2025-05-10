В Госдуме разъяснили, будет ли пересчет пенсий работающим пенсионерам в августе

Сам перерасчёт происходит автоматически — заявлений подавать не нужно. Размер прибавки напрямую зависит от количества пенсионных баллов, начисленных за предыдущий календарный год. Максимум, на что может рассчитывать работающий пенсионер, — это три индивидуальных пенсионных коэффициента. Даже если по итогам года заработано больше, прибавку начислят только на три балла.
С января 2025 года стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 145,69 рубля.
«В денежном выражении прибавка за три балла составляет несколько сотен рублей. Важно, что сам факт официальной занятости и регулярной уплаты страховых взносов работодателем позволяет ежегодно получать такую прибавку. Сведения о стаже и взносах поступают от работодателей напрямую в Социальный фонд, поэтому участие пенсионера в этом процессе не требуется. Перерасчёт производится по данным отчётности за прошлый год — за 2024-й в случае перерасчёта в августе 2025-го», — пояснил «Российской газете» депутат Госдумы Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).
Дополнительных заявлений, справок или визитов в ведомства не требуется. Сумма пересчитанной пенсии начинает поступать с августа, при этом дата фактической выплаты зависит от региона проживания — обычно это происходит в период с 3 по 25 число месяца.