В Госдуме разъяснили, будет ли пересчет пенсий работающим пенсионерам в августе

Сам перерасчёт происходит автоматически — заявлений подавать не нужно. Размер прибавки напрямую зависит от количества пенсионных баллов, начисленных за предыдущий календарный год. Максимум, на что может рассчитывать работающий пенсионер, — это три индивидуальных пенсионных коэффициента. Даже если по итогам года заработано больше, прибавку начислят только на три балла.