Минфин США считает, что страна столкнётся с дефолтом в августе

По словам чиновника, существует высокая вероятность того, что средства правительства будут исчерпаны в августе, когда Конгресс будет на каникулах. Бессент также призвал увеличить или приостановить действие лимита долга к середине июля, чтобы сохранить доверие и авторитет США.