Минфин США считает, что страна столкнётся с дефолтом в августе

В случае, если американский Конгресс не повысит потолок государственного долга, Соединённые Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в августе. Об этом говорится в письме министра финансов США Скотта Бессента, адресованное лидерам законодательного органа.
По словам чиновника, существует высокая вероятность того, что средства правительства будут исчерпаны в августе, когда Конгресс будет на каникулах. Бессент также призвал увеличить или приостановить действие лимита долга к середине июля, чтобы сохранить доверие и авторитет США.
Предполагается, что к августу у США могут закончиться деньги для оплаты счетов по задолженности, которая превышает 36,2 триллиона долларов.
Недавно инвестбанкир Коган назвал причины, по которым могут рухнуть американские биржи. Он добавил, что лидер США Дональд Трамп может спровоцировать новый мировой финансовый кризис.