Более 10 млн россиян оформили самозапрет на кредиты

Установить ограничение на выдачу займов для россиян стало возможным с 1 марта 2025 года. Эта мера была введена, чтобы помочь людям защититься от действий мошенников: они оформляют ссуды на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные.
Позднее, с 1 сентября 2025 года, у россиян появится возможность устанавливать самозапрет и на выдачу сим-карт. Это сделает жизнь мошенников сложнее, отмечают эксперты. Возможно, в будущем разработают самозапрет в еще каких-то сферах.
За первые два месяца возможности самозапрета на кредиты им воспользовались около 10,3 млн россиян, сообщило в начале мая Объединённое кредитное бюро (ОКБ).
«Чаще всего к процедуре прибегают граждане в возрасте 35—45 лет, на их долю приходится 23% от общего количества установленных самозапретов. 21% приходится на россиян в возрасте 45—55 лет, 20% — на граждан 55—65 лет, 16% — на граждан старше 65 лет, 13% — на 25—35-летних и 8% — на молодёжь до 25 лет», — цитирует RT исследование ОКБ.
Больше всего самозапретов установили жители Москвы: опцию подключили 1,03 млн человек.
На втором месте — жители Московской области. Тут самозапрет оформили почти 698 тыс. человек.
Замыкает тройку регионов Санкт-Петербург и 478 тысяч человек, оформивших самозапрет. Далее идут:
- Башкирия — 351 тыс. человек,
- Свердловская область — 318 тыс. человек,
- Краснодарский край и Ростовская область — по 294 тыс. человек,
- Татарстан — 272 тыс. человек,
- Челябинская область — 258 тыс. человек,
- Нижегородская область 220 тыс. человек.
По мнению аналитиков, постепенно количество тех, кто будет оформлять самозапрет, снизится. Если по итогам первого месяца работы нового механизма — марта — услугой воспользовались свыше 8 млн человек, то за второй — меньше 2 миллионов человек. Такая динамика, скорее всего, будет сохраняться.