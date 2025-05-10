Более 10 млн россиян оформили самозапрет на кредиты

«Чаще всего к процедуре прибегают граждане в возрасте 35—45 лет, на их долю приходится 23% от общего количества установленных самозапретов. 21% приходится на россиян в возрасте 45—55 лет, 20% — на граждан 55—65 лет, 16% — на граждан старше 65 лет, 13% — на 25—35-летних и 8% — на молодёжь до 25 лет», — цитирует RT исследование ОКБ.