Стало известно, кто может рассчитывать на двойную пенсию

Базовая пенсия оформляется через Пенсионный фонд России (ПФР), но существуют категории граждан, которым доступно получение второй пенсии. К ним относятся, в первую очередь, государственные и муниципальные служащие, военнослужащие, сотрудники силовых ведомств (МВД, МЧС, ФСБ
Пенсия по выслуге лет назначается при стаже службы не менее 20 лет или при достижении 45 лет при минимально необходимой выслуге и общем стаже работы. Оформление военной пенсии начинается с момента увольнения со службы по рапорту.
Порядок оформления военных пенсий
Для военнослужащих и их семей существует особый порядок оформления документов. Их необходимо предоставлять в специализированные ведомства: отдел пенсионного обеспечения Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний или другого силового органа. При этом обращаться в Социальный фонд не требуется.
После увольнения в запас бывшие военные могут продолжить трудовую деятельность и накапливать стаж. Работодатель будет перечислять страховые взносы. Со временем у них появится право на получение гражданской пенсии по возрасту, которая будет выплачиваться одновременно с военной пенсией.
Негосударственные пенсионные фонды и накопительная пенсия
Еще один способ оформить вторую пенсию — участие в программах негосударственных пенсионных фондов (НПФ). НПФ предлагают добровольные накопительные схемы: гражданин делает взносы, а после достижения пенсионного возраста получает выплаты дополнительно к страховой пенсии из ПФР. Если пенсионер умирает, невыплаченная сумма может перейти к наследникам.
Оформление второй пенсии через НПФ
Для оформления второй пенсии в НПФ гражданину необходимо выбрать пенсионный план. Здесь учитывается размер и периодичность взносов, возраст выхода на пенсию и предполагаемая доходность. Дополнительно взносы в НПФ могут давать право на налоговый вычет — оформляется через работодателя или при подаче декларации 3-НДФЛ. Участвовать можно самостоятельно или через корпоративную программу софинансирования, когда часть средств на пенсию вносит работодатель.
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