Стало известно, кто может рассчитывать на двойную пенсию

Для оформления второй пенсии в НПФ гражданину необходимо выбрать пенсионный план. Здесь учитывается размер и периодичность взносов, возраст выхода на пенсию и предполагаемая доходность. Дополнительно взносы в НПФ могут давать право на налоговый вычет — оформляется через работодателя или при подаче декларации 3-НДФЛ. Участвовать можно самостоятельно или через корпоративную программу софинансирования, когда часть средств на пенсию вносит работодатель.