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Стало известно, кто может рассчитывать на двойную пенсию

Согласно российскому законодательству, каждый гражданин имеет право на получение пенсионных выплат по достижении определенного возраста. Однако существуют отдельные категории граждан, которым предоставляется возможность одновременно получать две пенсии. Финансы Mail выяснили, кто имеет право на двойную пенсию и как ее оформить.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Николай Гынгазов/ТАСС

Базовая пенсия оформляется через Пенсионный фонд России (ПФР), но существуют категории граждан, которым доступно получение второй пенсии. К ним относятся, в первую очередь, государственные и муниципальные служащие, военнослужащие, сотрудники силовых ведомств (МВД, МЧС, ФСБ и т. д.) и некоторые другие лица, имеющие право на ведомственное пенсионное обеспечение. Такие граждане могут получать одновременно страховую (по линии ПФР) и ведомственную пенсию.

Пенсия по выслуге лет назначается при стаже службы не менее 20 лет или при достижении 45 лет при минимально необходимой выслуге и общем стаже работы. Оформление военной пенсии начинается с момента увольнения со службы по рапорту.

Порядок оформления военных пенсий

Для военнослужащих и их семей существует особый порядок оформления документов. Их необходимо предоставлять в специализированные ведомства: отдел пенсионного обеспечения Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Федеральной службы исполнения наказаний или другого силового органа. При этом обращаться в Социальный фонд не требуется.

После увольнения в запас бывшие военные могут продолжить трудовую деятельность и накапливать стаж. Работодатель будет перечислять страховые взносы. Со временем у них появится право на получение гражданской пенсии по возрасту, которая будет выплачиваться одновременно с военной пенсией.

Негосударственные пенсионные фонды и накопительная пенсия

Еще один способ оформить вторую пенсию — участие в программах негосударственных пенсионных фондов (НПФ). НПФ предлагают добровольные накопительные схемы: гражданин делает взносы, а после достижения пенсионного возраста получает выплаты дополнительно к страховой пенсии из ПФР. Если пенсионер умирает, невыплаченная сумма может перейти к наследникам.

Оформление второй пенсии через НПФ

Для оформления второй пенсии в НПФ гражданину необходимо выбрать пенсионный план. Здесь учитывается размер и периодичность взносов, возраст выхода на пенсию и предполагаемая доходность. Дополнительно взносы в НПФ могут давать право на налоговый вычет — оформляется через работодателя или при подаче декларации 3-НДФЛ. Участвовать можно самостоятельно или через корпоративную программу софинансирования, когда часть средств на пенсию вносит работодатель.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».