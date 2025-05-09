Кому и на сколько могут повысить пенсии летом

Другая ежегодная индексация — с 1 августа — для пенсий работающих пенсионеров. Их пересчитают с учетом страховых взносов, которые в СФР перечислял работодатель за предыдущий 2024 год. Так как стаж рабочающих пенсионеров увеличивается на один трудовой год, за счет этого будет расти и количество заработанных пенсионных баллов, от которых зависит размер пенсии.