Кому и на сколько могут повысить пенсии летом

С 1 июня на увеличение выплат смоту расчитывать россияне, которым в июне исполнится 80 лет. Такая же прибавка будет ждать в июле тех, кто отметит 80-летний юбилей во втором летнем месяце.
Напомним, что пенсионеры старше 80 лет получают двойную выплату к страховой пенсии. Прибавка назначается с месяца, когда проходится возрастной рубеж. Выплачиваться она будет со следующего месяца. Заявлений в СФР подавать не нужно: перерасчет проведут в автоматическом режиме.
Также летом пенсионеры получат возможность пользоваться льготным транспортом до своих дач. Эта мера поддержки носит региональный характер: в части регионов льгота будет касаться проезда на бесплатных автобусах, где-то будут предоставлять большие скидки за проезд.
Другая ежегодная индексация — с 1 августа — для пенсий работающих пенсионеров. Их пересчитают с учетом страховых взносов, которые в СФР перечислял работодатель за предыдущий 2024 год. Так как стаж рабочающих пенсионеров увеличивается на один трудовой год, за счет этого будет расти и количество заработанных пенсионных баллов, от которых зависит размер пенсии.
Размер прибавки у рабочающих пенсионеров будет разным, в зависимости от уплаченных взносов. Но есть максимум — 437,07 рубля.
Также с 1 августа проведут корректировку доплат к пенсиям бывших летчиков и шахтеров. Деньги переводят из средств, которые за этих сотрудников перечисляют работодатели. Доплаты пересчитывают четыре раза в год.
Как сообщил на жтой неделе Социальный фонд России в публикации на своем сайте, средний размер пенсии в России по состоянию на 1 января 2025 года достиг отметки 23 175,17 рубля в месяц.
Число получателей пенсии на учете в системе Соцфонда на 1 января составила 41 169 796 человек. Из них страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262.
Как отмечал ранее премьер-министр Михаил Мишустин, в следующем году выплаты будут пересматривать два раза — в феврале и в апреле.