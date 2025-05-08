Эксперт напомнил о рисках рассрочки при покупке недвижимости

В первую очередь, отметил он в беседе с «Лентой.ру», к рискам для покупателей относится завышение стоимости объекта.
Так, по словам эксперта, некоторые застройщики открыто показывают удорожание квартиры при выборе рассрочки, другие же не дают скидки, которые действуют при рыночной ипотеке или стопроцентной оплате наличными. Переплата может быть довольно приличной — от 10 до 35 процентов.
Кроме того, на финише покупателей ждут большие платежи. «Небольшой первоначальный взнос и низкие ежемесячные платежи — это прекрасно, но в конце все равно придется вносить крупный платеж — 10, 15, 20 миллионов рублей — и сразу. Большинство покупателей не располагают такими средствами и оказываются в тупике», — пояснил Виктор Зубик.
Вторым минусом он назвал отсутствие права собственности. Покупатель не сможет распоряжаться жильем, в том числе перепродать ее, без полной выплаты долга застройщику.
Кроме того, отметил эксперт, покупатель может столкнуться с жесткими штрафами. Например, застройщик при просрочке имеет право расторгнуть договор с удержанием первоначального взноса.
К еще одному риску Виктор Зубик отнес стратегию покупателей купить квартиру в рассрочку с расчетом на перепродажу или рефинансирование через ипотеку по сниженной ставке. Дело в том, объяснил он, что гарантии на падение процентных ставок нет. А выгодно продать квартиру, учитывая ее завышенную стоимость, практически невозможно.
«Рассрочка — хороший инструмент только для тех, у кого есть план Б, например, запас средств, чтобы погасить остаток долга в нужный момент, лишняя недвижимость, которую можно продать, понимание, как работать с переуступками и юридически корректно выйти из сделки», — заключил Виктор Зубик.
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