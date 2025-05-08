Эксперт напомнил о рисках рассрочки при покупке недвижимости

К еще одному риску Виктор Зубик отнес стратегию покупателей купить квартиру в рассрочку с расчетом на перепродажу или рефинансирование через ипотеку по сниженной ставке. Дело в том, объяснил он, что гарантии на падение процентных ставок нет. А выгодно продать квартиру, учитывая ее завышенную стоимость, практически невозможно.