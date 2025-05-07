Замешательство и немного надежды: СМИ узнали реакцию Голливуда на тарифы Трампа для зарубежного кино

В воскресенье вечером Трамп объявил, что вводит 100% тариф на фильмы, «поступающие в нашу страну и снятые за рубежом». Это предложение, как и многие другие тарифы, введённые Трампом, направлено на то, чтобы вернуть ключевую отрасль в страну.
Многие художественные фильмы студии снимают в Канаде, Великобритании, Болгарии, Новой Зеландии и Австралии. Такие страны предлагают стимулы для привлечения высокооплачиваемых специалистов и демонстрации своих достопримечательностей на большом экране.
Согласно данным Американской ассоциации кинокомпаний, США имеют положительное сальдо торгового баланса в размере 15,3 млрд долл за счёт экспорта развлекательной продукции.
«Это создает невероятную неопределенность в отрасли», — прокомментировал текущую ситуацию в интервью Los Angeles Times Ник Вьяс, исполнительный директор-основатель Института глобальных цепочек поставок Рэндалла Р. Кендрика при Университете Южной Калифорнии. «Это единственная отрасль, в которой мы создали огромное преимущество,» — добавил он.
Но на практике установить тариф на фильмы было бы непросто.
Как и в автомобильной промышленности Детройта, различные этапы производства часто происходят за пределами США, например, добавление спецэффектов.
Тарифы обычно взимаются при поступлении товара в порт ввоза, и в этот момент импортер должен уплатить налог до выпуска товара в обращение. Это невозможно в случае с фильмами, которые распространяются в цифровом формате.
Кроме того, ВТО также ввела мораторий на налогообложение цифровой торговли, который продлится до марта 2026 года, говорится в материале LA Times.
Призыв к расширению производства в США прозвучал после того, как Трамп назначил трёх актёров — Джона Войта, Сильвестра Сталлоне и Мела Гибсона — своими «специальными посланниками» в Голливуде.
Войт и его менеджер Стивен Пол отправились во Флориду, чтобы представить Трампу план во время личной встречи в Мар-а-Лаго в минувшие выходные.
Как пишет LA Times, план был разработан после встреч с голливудскими профсоюзами, студиями и стриминговыми сервисами и предусматривал несколько потенциальных способов помочь американскому кинобизнесу. Среди них были федеральные налоговые льготы, договоры о совместном производстве с другими странами, субсидии на инфраструктуру, профессиональная подготовка и «тарифы при определённых ограниченных обстоятельствах», согласно заявлению продюсерской компании Пола.
«Американская киноиндустрия и Голливуд — это маяк, освещающий путь к американской мечте для всего мира, а также двигатель роста рабочих мест и карьерных возможностей», — говорится в заявлении Пола.
Однако некоторые лидеры Конгресса считают, что тарифы — не лучший способ поддержать американскую киноиндустрию.
«Если президент Трамп всерьёз намерен сохранить доминирующее положение американской киноиндустрии и рабочие места в сфере кинопроизводства в Соединённых Штатах, — сказала Лора Фридман, бывший кинопродюсер, а ныне член Палаты представителей, — я приглашаю его присоединиться ко мне в борьбе за национальный налоговый вычет для киноиндустрии, который уравняет условия с зарубежными стимулами».
Производство телешоу, художественных фильмов и рекламных роликов сократилось на 22% за первые три месяца года по сравнению с первым кварталом 2024 года, по данным некоммерческой организации FilmLA.