Замешательство и немного надежды: СМИ узнали реакцию Голливуда на тарифы Трампа для зарубежного кино

Тарифы обычно взимаются при поступлении товара в порт ввоза, и в этот момент импортер должен уплатить налог до выпуска товара в обращение. Это невозможно в случае с фильмами, которые распространяются в цифровом формате.



Кроме того, ВТО также ввела мораторий на налогообложение цифровой торговли, который продлится до марта 2026 года, говорится в материале LA Times.