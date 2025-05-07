В 2026 году работающим пенсионерам проиндексируют пенсию трижды

Он напомнил, что все пенсии по итогам года индексируются на фактический уровень инфляции. По его словам, сейчас мы не можем знать точный уровень инфляции за 2025 год, поскольку он не завершён. Ее значение будет известно в январе 2026 года, его опубликует Федеральная служба государственной статистики. Согласно прогнозу Минэкономразвития России её уровень может составить в 2025 году 7,6%. Если прогноз реализуется, то, например, пенсия в размере 29098,12 рублей на этом этапе увеличится до 31309,58 рублей, посчитал Балынин.