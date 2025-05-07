Россиянам назвали средний размер выплат за счет пенсионных накоплений

Отмечается, что накопительная часть пенсии формируется за счет 6% от страховых взносов работодателя с 2002 года. В 2014 году власти ввели мораторий на формирование накопительной части пенсии — ее заморозили, а все страховые взносы стали направлять на формирование страховой пенсии. Средства, которые уже успели накопиться на счете, могут увеличить будущую страховую пенсию.