Россиянам назвали средний размер выплат за счет пенсионных накоплений

Так, по состоянию на 1 января 2025 года, средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России находится на уровне 1 667,48 рубля в месяц.
Отмечается, что накопительная часть пенсии формируется за счет 6% от страховых взносов работодателя с 2002 года. В 2014 году власти ввели мораторий на формирование накопительной части пенсии — ее заморозили, а все страховые взносы стали направлять на формирование страховой пенсии. Средства, которые уже успели накопиться на счете, могут увеличить будущую страховую пенсию.
Средний размер ежемесячной накопительной пенсии рассчитывается как отношение пенсионных накоплений к периоду дожития, который в 2025 году составляет 270 месяцев. Если размер такой выплаты оказывается меньше 10% от прожиточного минимума пенсионера, то пенсионные накопления можно получить единовременно.
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