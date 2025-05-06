Банковские вклады ко Дню Победы в российских банках

Для ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы, а также действующих офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации, участников СВО и членов их семей предлагаются специальные вклады с льготными условиями. Так, накопительный вклад «Победа ветеран» предусматривает доходность до 21,25% годовых при минимальной сумме размещения от 10 тыс. рублей, проценты выплачиваются в конце срока. Аналогичный по целевой аудитории доходный вклад «Победа ветеран» предлагает ставку до 20,70% годовых, минимальный вклад также составляет 10 тыс. рублей, начисление процентов осуществляется ежемесячно.