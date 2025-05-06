Банковские вклады ко Дню Победы в российских банках

Альфа-Банк объявил о запуске специального депозитного продукта «Альфа-Вклад Юбилейный» с праздничной ставкой 30% годовых. Вклад доступен новым клиентам банка, а также тем, кто не размещал средства во вкладах Альфа-Банка в течение последнего года.
Срок размещения по новому вкладу составляет три месяца, минимальная сумма — 10 000 рублей, максимальная — 50 000 рублей. Оформить вклад возможно единожды. Продукт действует ограниченное время — оформить «Альфа-Вклад Юбилейный» можно до конца мая, через мобильное приложение, интернет-банк «Альфа-Онлайн» или в офисах банка.
По словам заместителя председателя правления, директора розничного бизнеса Альфа-Банка Ивана Пяткова, продукт рассчитан на широкий круг клиентов и предоставляет возможность получить рекордную доходность по вкладам, в том числе для начинающих вкладчиков с небольшими суммами.
НБД-Банк объявил о запуске линии депозитных продуктов с повышенными процентными ставками, ориентированных на разные категории клиентов, включая ветеранов, действующих военнослужащих, участников СВО и их семьи.
Для ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы, а также действующих офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации, участников СВО и членов их семей предлагаются специальные вклады с льготными условиями. Так, накопительный вклад «Победа ветеран» предусматривает доходность до 21,25% годовых при минимальной сумме размещения от 10 тыс. рублей, проценты выплачиваются в конце срока. Аналогичный по целевой аудитории доходный вклад «Победа ветеран» предлагает ставку до 20,70% годовых, минимальный вклад также составляет 10 тыс. рублей, начисление процентов осуществляется ежемесячно.
Для всех категорий клиентов доступна линейка вкладов «Победа». По накопительному вкладу «Победа» доступна доходность до 21,00% годовых, сумма размещения — от 30 тыс. рублей, выплата процентов осуществляется в конце срока. Доходный вклад «Победа» предусматривает ставку до 20,45% годовых при минимальной сумме депозита 30 тыс. рублей; проценты по данному продукту выплачиваются ежемесячно.
Оформить вклады можно в офисах НБД-Банка, а также через дистанционные сервисы.
Третий банк, который ввел праздничный вклад — Акцепт. Хотя выгода в кредитной организации отличаются двух предыдущих банков. Вклад Праздничный можно открыть под 17,5% годовых на первые 120 дней вклада. После этого периода процент уменьшится до 13% годовых. Минимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей. Выплата процентов происходит каждый месяц на отдельный счет.
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