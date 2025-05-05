Суд разрешил российской «дочке» IKEA выплатить долг в рассрочку

Ранее подмосковный Арбитражный суд в апреле 2024 года по иску ФНС признал незаконной сделкой перевод «Торгом» более 12,9 миллиарда рублей в адрес ирландской Fami Limited, связанной с IKEA, и взыскал c «Торга» эту сумму в доход государства.
В Десятом арбитражном апелляционном суде в декабре ФНС отказалась от иска на сумму около 3,7 миллиарда рублей, а «Торг» признал оставшиеся требования в размере около 9,3 миллиарда рублей.
«Предоставить ООО “Торг” рассрочку исполнения решения арбитражного суда Московской области… с учетом постановления Десятого арбитражного апелляционного суда… сроком на 32 месяца с ежемесячной выплатой взыскателю задолженности в общем размере 9 261 936 000 ₽ 00 коп. равными долями в размере 289 435 500 рублей 00 копеек», — сказано в тексте.
Отмечается, что ООО «Торг» полностью выплатит долг в 2028 году. Как уточняется в судебном акте, для получения рассрочки нужно заключить договор залога имущества, но не уточняется, о каком имуществе идет речь.
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