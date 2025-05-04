Россиянам напомнили, за какие вклады нужно заплатить налог

Иван Кондрашов отметил, если вклад приносит доход выше 210 000 тысяч рублей, разница облагается налогом. Например, размер вклада в 2024 году у вас был выше 1 млн рублей, и он принес доход по процентам, допустим, 250 тысяч рублей. Из них 210 тысяч налогом облагаться не будут. Но за 40 тысяч рублей заплатить придется.