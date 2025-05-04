Россиянам напомнили, за какие вклады нужно заплатить налог

Эксперт напомнил, что налогом облагается доход по вкладам, но только, если он превышает определенный лимит. Так, налог на вклады для физических лиц будут платить те, чей доход по депозитам за 2024 год превышает 210 000 рублей.
Иван Кондрашов отметил, если вклад приносит доход выше 210 000 тысяч рублей, разница облагается налогом. Например, размер вклада в 2024 году у вас был выше 1 млн рублей, и он принес доход по процентам, допустим, 250 тысяч рублей. Из них 210 тысяч налогом облагаться не будут. Но за 40 тысяч рублей заплатить придется.
Так, подчеркнул эксперт, налог на вклад не платят те, чья прибыль не превышает лимит. Кроме того, от уплаты освобождены владельцы эскроу-счетов, вкладчики по счетам, проценты по которым не были выплачены и владельцы счетов до востребования с минимальными ставками, если их доход не превышает лимит.
Иван Кондрашов также объяснил, как рассчитать налог на вклады в 2025 году. Из полученных процентов нужно вычесть лимит и умножить на ставку НДФЛ (13%). Если доход составил 250 000 рублей, то: (250 000 — 210 000) x 0,13 = 5 200 рублей.
«Налогоплательщику не нужно ничего самостоятельно рассчитывать и подавать налоговую декларацию. Налоговые органы получают необходимую информацию от банков и Агентства по страхованию вкладов, после чего рассчитывают сумму налога», — заключил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».