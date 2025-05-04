Как создать пассивный доход: пошаговое руководство для начинающих

С помощью краудфандинговых платформ можно инвестировать в стартапы и быстро развивающиеся компании. Иногда такие вложения могут принести значительную прибыль, если выбранный проект окажется успешным. Однако следует учитывать, что есть риск потерять вложенные средства, если стартап не выживет. Поэтому не рекомендуется направлять все свои сбережения в такие проекты. Лучше рассматривать этот способ инвестирования, если у вас уже есть надежные источники пассивного дохода, и вы готовы использовать лишь небольшую часть капитала для подобных экспериментов.