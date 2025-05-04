Без бюрократии. Скоро получение налогового вычета в РФ станет автоматическим

Возможность получать налоговый вычет в автоматическом режиме избавит россиян от необходимости собирать документы. Именно бюрократические процедуры сегодня являются барьером для многих граждан, желающих воспользоваться этой мерой.
С 2026 года в России начнет работать механизм автоматического получения налоговых вычетов. Об этом неоднократно заявлял министр финансов РФ Антон Силуанов. Сделано это будет по итогам поручения президента.
По мнению экономистов, сегодня для получения налоговых вычетов приходится тратить огромное количество сил, времени и нервов.
«Даже сбор необходимого пакета документов. Ведь требуются не только справки, подтверждающие доходы — 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. Речь о стопке других документов. Например, если речь идет о налоговых вычетах, полученных за образование, то это лицензия, аккредитация учреждения, договор оплаты, справки об обучении, чеки, справки, квитанции на оплату. В случае с лечением — то же самое: лицензия медицинской организации, копии учредительных документов, рецепт на лекарства, документы, подтверждающие факт оплаты именно того человека, по которому будет выполняться получение налоговых вычетов, и много-много других бумаг», — говорила экономист, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова.
Конечно, если говорить об имущественном налоговом вычете, которые получают те, кто купил квартиру, их сумма довольно велика — до 260 тыс. руб. в случае покупки за наличные и еще дополнительно до 390 тыс. руб. тем, кто приобретает жилье в ипотеку. Но есть и другие, менее крупные расходы.
«Это очень хорошая инициатива с той точки зрения, что есть много людей, которые совершают массу расходов, связанных с лечением, медициной, обучением детей. Но в то же время сумма вычетов не настолько высока по сравнению с понесенными расходами, чтобы бегать по инстанциям и учреждениям, тратить свое время. И это не говоря о тех, кто может попросту не знать о возможности получения такого вычета. Если автоматический вычет сократит количество бюрократических процессов, это окажется значительным финансовым подспорьем для россиян», — подытожила Проданова в беседе и АиФ.
В то же время налоговый вычет является отличным способом для россиян пополнить семейный бюджет.