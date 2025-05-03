Россиянам перечислили льготы ветеранам труда

Звание «Ветеран труда» присваивается за добросовестный многолетний труд. Получить его могут мужчины со стажем не менее 25 лет и женщины, официально работавшие не менее 20 лет. Также это звание положено тем, кто имеет выслугу лет и:
- награждены орденами или медалями СССР или РФ,
- удостоены почётных званий СССР или РФ,
- награждены почётными грамотами Президента или удостоены его благодарности,
- награждены ведомственными знаками отличия за заслуги в труде и продолжительную работу не менее 15 лет.
Кроме того, на звание «Ветеран труда» имеют право граждане, которые начали работать в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеют стаж для назначения пенсии не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
Важно помнить, что статус ветерана труда не присваивается автоматически. Россиянам необходимо подать соответствующее заявление на «Госуслугах», в МФЦ или местном органе соцзащиты.
Ветеранам труда положены пособия, а также региональные и федеральные льготы.
Федеральные льготы
Скидка на оплату ЖКХ
Ветераны труда могут получить надбавку к пенсии, равную некоторым выплатам за услуги ЖКХ. Так, они получают компенсацию за плату на содержание и ремонт жилья, взносы на капремонт, оплату топлива, если ветеран проживает в частном доме. Также есть скидка непосредственно на коммунальные услуги.
Оказание протезно-ортопедической помощи и другие медицинские услуги
Ветераны труда имеют право на бесплатное изготовление или ремонт зубных протезов. Чтобы воспользоваться льготой, нужно встать на учет в лечебном заведении, которое заключило договор с Минздравом.
Кроме того, ветераны труда имеют право на бесплатные медицинские услуги. Обычно это связано еще с тем, что ветераны труда — одновременно пенсионеры и имеют «пенсионные» льготы.
Пенсии и пособия
Ветераны труда получают дополнительные выплаты. Их размер может также определяться региональными документами.
Предоставление жилья
Ветеран труда может улучшить жилищные условия за счет государства. Так, он должен заранее встать на учет и в очередь как нуждающийся и проживать в полученном жилье на основе договора социального найма.
Кроме того, ветеран труда может получить от государства земельный участок.
Дополнительный отпуск
Если ветеран труда продолжает работать, ему обязаны предоставить дополнительный отпуск на две недели в то время, когда ему удобно, но без оплаты на этот период.
Региональные выплаты
Региональные выплаты устанавливаются субъектами РФ и могут различаться. Однако к самым распространенным мерам поддержки относятся:
- Льготы на проезд — он может быть со скидкой или бесплатный;
- Разовые или регулярные денежные выплаты;
- Медицинские льготы, такие как предоставление услуг, которые не входят в ОМС, обслуживание вне очереди, выдача путевок на лечение;
- Дополнительные скидки на ЖКХ;
- Дополнительное увеличение пенсии;
- Снижение транспортного налога, обычно на одно транспортное средство определенной мощности.
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