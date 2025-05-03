Названы регионы России, где сильнее всего подорожают новые квартиры

«Мы анализировали не просто текущие ценовые уровни, а совокупность факторов, способных повлиять на динамику в средне- и долгосрочной перспективе. Даже если в ряде этих регионов сейчас цены продолжают снижаться, это может быть лишь пауза перед следующим витком роста. Ключевое — это фундамент: соотношение спроса, предложения и платежеспособности населения», — отметила генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева.