Какие страны учитывают российский трудовой стаж при выплате пенсий

Он отметил в беседе с «Газетой.Ru», что стаж учитывается, но есть нюансы. Так, период работы в России не должен совпадать с работой в других странах, он должен быть больше одного года и официально подтвержден.
«Чтобы получить страховую пенсию, находясь в стране ЕАЭС, нужно быть гражданином России или республик Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия либо членом семьи такого лица, иметь стаж работы на территории этих стран и жить в одной из них. Кроме того, по законодательству РФ у вас должно быть не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — подчеркнул депутат.
Он добавил, что, если человек решил получать пенсию в Казахстане, то документы нужно направить в центр обслуживания населения, в Белоруссии — в комитет по труду, занятости и социальной защите. Кроме того, нужно подтвердить стаж и гражданство.
Заявление, поданное по месту фактического проживания в стране ЕАЭС, автоматически поступит в СФР. Документы рассмотрят, проверят, и пенсия будет поступать на лицевой счет, заключил Никитин.
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