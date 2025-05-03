Какие страны учитывают российский трудовой стаж при выплате пенсий

«Чтобы получить страховую пенсию, находясь в стране ЕАЭС, нужно быть гражданином России или республик Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия либо членом семьи такого лица, иметь стаж работы на территории этих стран и жить в одной из них. Кроме того, по законодательству РФ у вас должно быть не менее 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — подчеркнул депутат.