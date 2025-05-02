Что изменится для крупных ретейлеров в России с 1 мая

Данная мера распространяется на табачную, никотинсодержащую и безникотиновую продукцию, молочные товары, воду в упаковке, пиво, слабоалкогольные напитки и ряд других категорий. Запрет на продажу немаркированной продукции внедряется поэтапно с 2024 года; в настоящее время он уже действует по отношению к табаку, пиву, молочной продукции и воде.