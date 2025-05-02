Что изменится для крупных ретейлеров в России с 1 мая

С 1 мая 2025 года крупные торговые сети с числом объектов более 50 обязаны блокировать на кассе продажу нелегальных маркируемых товаров, даже при отсутствии интернет-соединения или ответа от оператора государственной системы цифровой маркировки «Честный знак» (ЦРПТ) в течение 1,5 секунды.
В таких случаях проверка легальности продукции будет осуществляться по локальной базе данных, установленной на кассовом устройстве.
Данная мера распространяется на табачную, никотинсодержащую и безникотиновую продукцию, молочные товары, воду в упаковке, пиво, слабоалкогольные напитки и ряд других категорий. Запрет на продажу немаркированной продукции внедряется поэтапно с 2024 года; в настоящее время он уже действует по отношению к табаку, пиву, молочной продукции и воде.
По информации Центра развития перспективных технологий, с 1 января по 15 апреля 2025 года система блокировки реализовала запрет на продажу свыше 447 млн единиц нелегальных товаров на кассовых узлах российских магазинов. Данные меры направлены на сокращение оборота контрафактной продукции и обеспечение прозрачности розничной торговли.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»