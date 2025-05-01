В России вводят поэкземплярную маркировку пива в потребительской таре

С 1 мая 2025 года производители и импортеры обязаны передавать в государственную систему «Честный знак» данные о каждом введенном в оборот экземпляре продукции в потребительской упаковке.
Цифровая маркировка позволяет обеспечить прозрачность товарооборота, отследить движение продукции на всех этапах и выявлять нелегальные партии.
Согласно оценкам отраслевых экспертов, доля незаконного оборота пива на российском рынке может достигать 10−20%. Поэтапное внедрение цифровых средств идентификации нацелено на повышение контроля и борьбу с теневым сегментом рынка.
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