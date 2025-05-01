Россияне перечислили популярные способы накопить деньги

Как показали результаты опроса, 45% россиян в качестве способа накопления денег выбрали накопительные счета. Еще 30% опрошенных предпочли депозиты.
Кроме того, 6% респондентов для накопления денег используют инвестиции в фондовый рынок, 6% — валютные инструменты, 3% — инвестиции в недвижимость. Хранить деньги дома предпочли 10% опрошенных.
Говоря о том, сколько россияне готовы откладывать каждый месяц, 76% назвали около 5−15% от дохода, 14% — 15−20%, каждый десятый россиянин — 20−30%, еще 10% готовы оставлять более трети от ежемесячного дохода.
Кроме того, как отметили эксперты, 42% респондентов формируют сбережения с целью формирования финансовой подушки. Почти каждый второй житель страны (18%) откладывает деньги на путешествия. О долгосрочной перспективе — создании пассивного дохода — думают 14%. По 13% опрошенных копят на покупку недвижимости или ремонт.
В этом году 56% опрошенных собираются откладывать больше средств, чем в предыдущем. Остальные 44% планируют оставлять столько же, сколько и в 2024-м.
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