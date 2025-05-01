Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне перечислили популярные способы накопить деньги

Почти каждый второй россиянин выбрал для сбережений накопительные счета, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Россельхозбанка.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Как показали результаты опроса, 45% россиян в качестве способа накопления денег выбрали накопительные счета. Еще 30% опрошенных предпочли депозиты.

Кроме того, 6% респондентов для накопления денег используют инвестиции в фондовый рынок, 6% — валютные инструменты, 3% — инвестиции в недвижимость. Хранить деньги дома предпочли 10% опрошенных.

Говоря о том, сколько россияне готовы откладывать каждый месяц, 76% назвали около 5−15% от дохода, 14% — 15−20%, каждый десятый россиянин — 20−30%, еще 10% готовы оставлять более трети от ежемесячного дохода.

Кроме того, как отметили эксперты, 42% респондентов формируют сбережения с целью формирования финансовой подушки. Почти каждый второй житель страны (18%) откладывает деньги на путешествия. О долгосрочной перспективе — создании пассивного дохода — думают 14%. По 13% опрошенных копят на покупку недвижимости или ремонт.

В этом году 56% опрошенных собираются откладывать больше средств, чем в предыдущем. Остальные 44% планируют оставлять столько же, сколько и в 2024-м.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».