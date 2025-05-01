Россияне перечислили популярные способы накопить деньги

Кроме того, как отметили эксперты, 42% респондентов формируют сбережения с целью формирования финансовой подушки. Почти каждый второй житель страны (18%) откладывает деньги на путешествия. О долгосрочной перспективе — создании пассивного дохода — думают 14%. По 13% опрошенных копят на покупку недвижимости или ремонт.