Сколько платят специалистам дефицитных рабочих специальностей

Помимо этого, сохраняется востребованость специалистов в нефтегазовой промышленности. Как заявляла директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, кадровый голод в стране неравномерный. «На одном и том же заводе могут остро нуждаться в токарях, но при этом совершенно спокойно закрывать вакансии разнорабочих или инженеров пусконаладочных работ», говорила она.