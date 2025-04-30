Сколько платят специалистам дефицитных рабочих специальностей

Как отмечал в начале 2025 года министр промышленности и торговли Антон Алиханов, всего на предприятиях обрабатывающей промышленности наблюдается дефицит кажров в 2 миллиона человек.
Из этого числа четверть этой потребности — около 500 тысяч человек — составляют кадры с высшим образованием. Еще три четверти — 1,4 — 1,5 млн человек — со средним специальным образованием.
Чаще всего новые вакансии в 2025 году открывают предприятия, специализирующиеся на металлургии и металлообработке, производстве одежды и обуви, продуктах питания.
Помимо этого, сохраняется востребованость специалистов в нефтегазовой промышленности. Как заявляла директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, кадровый голод в стране неравномерный. «На одном и том же заводе могут остро нуждаться в токарях, но при этом совершенно спокойно закрывать вакансии разнорабочих или инженеров пусконаладочных работ», говорила она.
Медиана зарплат в открытых вакансиях на предприятиях тяжелого машиностроения составила 104,8 тысячи рублей, в металлургии и металлообработке — 101,4 тысячи рублей, в химической промышленности — 79,8 тысячи рублей, в сфере электроники и приборостроения — 81,5 тысячи рублей.