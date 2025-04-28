Власти решили установить, кто и почему в России не работает

Остальная часть трудоспособного населения, не входящего в рабочую силу, — это люди, которых эксперты иногда относят к «расширенной безработице». Во-первых, это потенциальная рабочая сила — незанятые граждане, которые выражают заинтересованность в получении работы, однако сложившиеся условия ограничивают их активные поиски или готовность приступить к работе (они либо искали работу, но не были готовы немедленно к ней приступить, либо не искали работу, но хотели бы работать и готовы были приступить к ней сразу). Численность потенциальной рабочей силы оценивалась Росстатом в 697 тыс. человек по итогам 2023 года. Еще одна группа — это граждане, которые желают работать, но не ищут работу и не готовы оперативно к ней приступить (2,4 млн, по данным Росстата).