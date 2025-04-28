Силуанов рассказал о приоритете новой налоговой политики

«Мы в прошлом году приняли пакет налоговых изменений, который, с одной стороны улучшил справедливость. С другой стороны, те люди, у которых невысокие доходы, будут получать больше налоговых вычетов. Эта справедливость нашла понимание у людей нашей страны <…> и дала возможность и привлечь нам ресурсы на наши основные приоритеты», — цитирует ТАСС Антона Силуанова.