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Силуанов рассказал о приоритете новой налоговой политики

Новая налоговая политика помогла привлечь ресурсы на основные приоритеты России, рассказал министр Финансов Антон Силуанов на лекции в рамках просветительского марафона общества «Знание. Первые», приуроченного к 80-летию Победы.

Источник: РИА "Новости"

«Мы в прошлом году приняли пакет налоговых изменений, который, с одной стороны улучшил справедливость. С другой стороны, те люди, у которых невысокие доходы, будут получать больше налоговых вычетов. Эта справедливость нашла понимание у людей нашей страны <…> и дала возможность и привлечь нам ресурсы на наши основные приоритеты», — цитирует ТАСС Антона Силуанова.

Новая налоговая политика дала возможность привлечь ресурсы на реализацию основных приоритетов России, особо отметил министр.

Отвечая на вопрос студентов он заявил, что у Банка России почти все готово к выпуску цифрового рубля.