Силуанов рассказал о приоритете новой налоговой политики

«Мы в прошлом году приняли пакет налоговых изменений, который, с одной стороны улучшил справедливость. С другой стороны, те люди, у которых невысокие доходы, будут получать больше налоговых вычетов. Эта справедливость нашла понимание у людей нашей страны <…> и дала возможность и привлечь нам ресурсы на наши основные приоритеты», — цитирует ТАСС Антона Силуанова.
Новая налоговая политика дала возможность привлечь ресурсы на реализацию основных приоритетов России, особо отметил министр.
Отвечая на вопрос студентов он заявил, что у Банка России почти все готово к выпуску цифрового рубля.