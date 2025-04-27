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Россиянам напомнили о новой маркировке продуктов

С 1 мая стартует первый этап обязательной маркировки бакалейной продукции. Речь идет о снеках: чипсах, орешках, сухариках и других.

Источник: РИА "Новости"

Производители и импортеры должны будут наносить маркировку с кодом на продукцию в потребительской упаковке и представлять в систему «Честный знак» сведения о маркировке и вводе в оборот.

Сначала маркировка коснется снеков. Маркировать будут:

  • чипсы,
  • начос,
  • сухарики,
  • гренки,
  • кукурузные палочки,
  • хлебцы,
  • готовый попкорн.

Второй этап — с 1 июля — предполагает маркировку соусов, специй, приправ и другой бакалеи.

Впрочем, продукцию, произведенная до этого момента, можно будет продавать до истечения срока годности. С помощью маркировки государство борется с нелегальной продукцией. По данным НИУ ВШЭ, доля нелегального оборота в бакалее составляет около 30%.