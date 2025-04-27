Россиянам напомнили о новой маркировке продуктов

Производители и импортеры должны будут наносить маркировку с кодом на продукцию в потребительской упаковке и представлять в систему «Честный знак» сведения о маркировке и вводе в оборот.
Сначала маркировка коснется снеков. Маркировать будут:
- чипсы,
- начос,
- сухарики,
- гренки,
- кукурузные палочки,
- хлебцы,
- готовый попкорн.
Второй этап — с 1 июля — предполагает маркировку соусов, специй, приправ и другой бакалеи.
Впрочем, продукцию, произведенная до этого момента, можно будет продавать до истечения срока годности. С помощью маркировки государство борется с нелегальной продукцией. По данным НИУ ВШЭ, доля нелегального оборота в бакалее составляет около 30%.