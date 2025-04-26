Какие законы вступают в силу в России с 1 мая 2025 года

С 1 мая вступает в силу новая формула расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС. Теперь учитываются не только базовые ставки, но и рыночная стоимость автомобиля, а также фактические расходы на его приобретение. Мера должна повысить точность расчета и учет реальной стоимости транспорта. Для транспортных средств без сведений в перечне Минпромторга устанавливается повышающий коэффициент: утильсбор вырастает в три раза. В результате автомобили из ЕАЭС могут подорожать примерно на 25%.