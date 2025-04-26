Какие законы вступают в силу в России с 1 мая 2025 года

ОКВЭДы для блогеров и онлайн-контента
С 1 мая вводятся новые требования для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, работающих в интернете. В частности, обязательной становится классификация деятельности для блогеров, стримеров, инфлюенсеров через соответствующие коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Это ускорит проведение налоговых проверок и повысит прозрачность работы в сфере цифрового контента.
Блогеры, зарегистрированные до 1 мая 2025 года, смогут обновить сведения онлайн или лично в регистрирующем органе. Контроль за финансовыми потоками в секторе интернет-рекламы усилит Роскомнадзор.
Обязательная маркировка косметики, бытовой химии и снеков
С 1 мая начинается обязательная маркировка отдельных видов косметики, бытовой химии и снеков (чипсы, сухарики, попкорн и др.) Вся информация о маркировке должна быть представлена в систему «Честный знак» до ввода товаров в оборот.
Новые правила расчета утилизационного сбора на авто
С 1 мая вступает в силу новая формула расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС. Теперь учитываются не только базовые ставки, но и рыночная стоимость автомобиля, а также фактические расходы на его приобретение. Мера должна повысить точность расчета и учет реальной стоимости транспорта. Для транспортных средств без сведений в перечне Минпромторга устанавливается повышающий коэффициент: утильсбор вырастает в три раза. В результате автомобили из ЕАЭС могут подорожать примерно на 25%.
Расширение параллельного импорта
Изменения в кредитных историях
С 9 мая из кредитных историй россиян исключаются сведения о месте рождения. Банки и кредиторы не понесут ответственности за непредставление этих данных до завершения изменений в нормативных документах Центробанка. Это упростит обработку данных, повысит уровень защиты личной информации заемщиков.
Пересмотр порядка детских пособий
До 15 мая пересматриваются правила расчета доходов семьи для назначения ежемесячных детских пособий. Планируется сокращение периода учета дохода с текущего года до шести или трех месяцев, а также возможность назначения пособия при незначительном превышении прожиточного минимума. Дополнительно из расчета исключат налог на доходы физических лиц. Это позволит приблизить критерии получения помощи к актуальной финансовой ситуации семьи.
Период охлаждения при оформлении кредитов
С 15 мая вступает в силу «период охлаждения» для потребительских кредитов и займов. Если сумма займа от 50 000 до 200 000 рублей, средства будут перечислены через четыре часа после подписания договора, а при сумме свыше 200 000 рублей — через 48 часов. Эта пауза предназначена для защиты клиентов от эмоциональных решений и мошеннических схем. Изменения не коснутся сделок с ипотекой, автолизингом и ряда других исключений.
Реестр должников по алиментам
С 25 мая начинает работать федеральный реестр лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов. Новая система упростит розыск должников, обеспечит открытый доступ к информации о задолженности и ускорит обмен данными о трудоустройстве через систему межведомственного электронного взаимодействия. Сведения о должнике останутся в реестре до полного погашения долга или принятия иного решения.
Лимит на переводы без открытия счета
С 30 мая устанавливается новый максимальный лимит на разовые переводы средств без открытия банковского счета — 100 000 рублей. При превышении этой суммы банки будут обязаны проводить стандартную идентификацию клиента, а для использования неперсонифицированных электронных средств платежа максимальный остаток также не должен превышать 100 000 рублей.
Рост штрафов за утечку персональных данных
С 30 мая введены повышенные штрафы для юридических лиц и должностных лиц за утечки персональных данных, особенно в случае передачи информации специальной категории. Штрафы для руководителей и ИП составят до 800 тысяч рублей, для компаний — до пяти миллионов рублей. Помимо штрафных санкций, предусмотрена ответственность за несвоевременное уведомление Роскомнадзора и назначены санкции за передачу данных третьим лицам без согласия и отсутствие необходимых мер защиты.
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