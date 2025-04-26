Какие банки снизили ставки в ожидании решения ЦБ по ключевой ставке

С 22 апреля Альфа-Банк пересмотрел ставки по ряду срочных вкладов. По продукту «Альфа-Вклад Новые деньги» доходность на сроки от трёх месяцев до года снизилась: на три месяца — до 19,5% годовых, на четыре и шесть месяцев — до 20,2%, на девять месяцев — до 19,3%, на год — до 19%. Для максимальной доходности требуется размещение новых средств и подключение капитализации процентов. Минимальная сумма вложения — 50 тыс. рублей.