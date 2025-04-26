Какие банки снизили ставки в ожидании решения ЦБ по ключевой ставке

Альфа-Банк
С 25 апреля Альфа-Банк уменьшил приветственную ставку по накопительному счету «Альфа-Счет» до 20% годовых (ранее — 21%), что следует из информации на сайте кредитной организации. Новая ставка действует для новых клиентов или тех, кто не держал рублёвые остатки на «Альфа-Счете» за последние 180 дней, в течение двух первых календарных месяцев. По счетам, открытым до 25 апреля 2025 года, продолжает действовать прежняя ставка в 21% годовых.
По истечении льготного периода применяется базовая ставка 4% годовых, но при тратах по картам от 20 тыс. рублей в месяц ставка увеличивается до 16%. На надбавку могут рассчитывать клиенты при остатках до 1,5 млн рублей.
С 22 апреля Альфа-Банк пересмотрел ставки по ряду срочных вкладов. По продукту «Альфа-Вклад Новые деньги» доходность на сроки от трёх месяцев до года снизилась: на три месяца — до 19,5% годовых, на четыре и шесть месяцев — до 20,2%, на девять месяцев — до 19,3%, на год — до 19%. Для максимальной доходности требуется размещение новых средств и подключение капитализации процентов. Минимальная сумма вложения — 50 тыс. рублей.
Для уже существующих средств ставки на аналогичных сроках теперь составляют от 17,16% до 18,95% годовых с капитализацией, максимальная ставка действует при вложениях на четыре месяца.
На вкладе «Альфа-Вклад. Максимальный» максимальная ставка на четыре и шесть месяцев — 20% годовых; по коротким и годовым срокам доходность также снизилась на 0,6−1,1 п.п.
Снижение ставок коснулось и пенсионного депозита: максимальная доходность 20,1% годовых на четыре и шесть месяцев, на год — 19% годовых, при минимальной сумме вложения 10 тыс. рублей. Оформить пенсионный вклад могут мужчины от 63 лет и женщины от 58 лет в офисах банка.
По комбинированному вкладу с программой долгосрочных сбережений ставки уменьшились до 25% на три месяца и 20,75% годовых на год. Открытие вклада возможно только в пакете с долгосрочной программой — при закрытии программы в первые 14 дней депозит расторгается.
Совкомбанк
С 23 апреля Совкомбанк снизил доходность по всей линейке вкладов. Вклад «Щедрая весна» теперь предлагает 21,6% годовых на три месяца, 20,8% на год, 19,8% на два года и 23,7% на три года. Максимальная ставка доступна клиентам, оформившим подписку «Халва. Десятка» и выполнившим условия по покупкам по карте «Халва». В противном случае ставки уменьшаются на 1−3 п.п. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей.
По депозиту «Гибкий» ставки снижены и составляют 19,6% годовых на два месяца, 19,8% на шесть, девять и двенадцать месяцев, 18,8% на два года, 22,7% на три года. Для получения максимальной ставки также требуется активное использование карты «Халва» и наличие платной подписки, минимальная сумма вклада — 10 тыс. рублей. Без выполнения условий доходность ограничена 19,7% годовых.
ВТБ
С 22 апреля ВТБ уменьшает ставки по продукту «ВТБ-Вклад» на 1 п.п. для депозитов до 1,5 млн рублей, оформляемых в отделениях банка. Максимальная ставка теперь составляет 19,5% годовых с надбавкой за новые средства на срок полгода при выплате процентов в конце срока. Для получателей зарплаты и пенсий на карты ВТБ ставка — 18,7% годовых в офисах банка. При открытии вклада онлайн ставка остается прежней — до 20,5% годовых. Минимальные суммы для открытия — 10 тыс. рублей онлайн и 50 тыс. рублей в офисе.
«ВТБ-Вклад» предусматривает возможность ежемесячной выплаты процентов и расходных операций, однако при этом ставки снижаются. Для других депозитных и накопительных продуктов ВТБ условия не изменились.
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