Минфин и ЦБ разошлись в вопросе устранения налогового казуса при IPO

Инвесторы, которые участвовали в успешных сделках первичного размещения акций (IPO) 2024 года, столкнулись с ситуацией, при которой им начислили налог на материальную выгоду — это вид дохода, который возникает от покупки актива по цене ниже рыночной либо при его безвозмездном получении. Применительно к процессу IPO на рынке ценных бумаг такое возможно, когда сделка прошла по одной цене, а минимальная котировка в первый день торгов на бирже была выше этой цены. Ситуация усугубляется, если в ходе дальнейших торгов цена бумаги падает ниже цены размещения и инвестор решает продать акции. Тогда налог с «виртуальной» прибыли все равно придется заплатить, даже если его формально и не было.