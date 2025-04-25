Арбитражный суд отказался привлекать Чубайса к ответственности за долги «Лиры»

Московский Арбитражный суд отказался привлекать Анатолия Чубайса к субсидиарной ответственности по миллиардным долгам компании «Лира». Фирма связана с объявленным в розыск бизнесменом Борисом Минцем. Об этом со ссылкой на документы суда сообщает РИА Новости.
Заявление о привлечении к ответственности бывших контролирующих лиц обанкротившегося ООО «Лира» подал конкурсный управляющий Кирилл Ноготков. В качестве ответчиков в материалах значатся Чубайс, названный истцом «бенефициаром активов должника» и бывшие генеральные директора Николай Сапегин и Манвел Мкртумян.
Объясняя свое решение, суд подчеркнул, что истец не доказал, что ООО «Лира» и Анатолий Чубайс — аффилированные лица. И причинно-следственная связь между какими-либо действиями Чубайса и неплатежеспособностью должника не установлена.
Вместе с тем, напомним, судебные приставы открыли исполнительное производство 17 апреля в отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса. Основанием для этого послужило решение Арбитражного суда города Москвы. Уточняется, что ранее суд наложил арест на денежные средства и имущество Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд рублей.
Сразу после отъезда Чубайса из России в 2022 году силовики начали проверку по его работе в «Роснано» (подозревают, что за это время в неизвестном направлении утекли миллиарды государственных рублей), а также ищут его секретные счета в зарубежных банках.