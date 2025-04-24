Экономист подсказал, как создать финансовую подушку безопасности

Он отметил в беседе с NEWS.ru, что для начала стоит определить размер ежемесячных затрат на жилье, продукты питания, транспорт, кредиты и другие обязательные платежи, а затем умножить полученную сумму на шесть.
«Первый шаг — подсчет расходов. Проанализируйте, сколько уходит на жилье, еду, транспорт, кредиты и другие обязательные платежи. Умножьте эту сумму на три — шесть месяцев — так вы узнаете, сколько нужно накопить. Затем, формируя личный и финансовый бюджет, включить в него ежемесячные отчисления в финансовую подушку. Даже небольшие суммы — 10−20% от дохода — со временем дадут результат», — сказал Щербаченко.
Эксперт рекомендовал держать накопления на счете с возможностью получения процентов и свободного снятия денег, например, на накопительном счете или вкладе с возможностью пополнения. Кроме того, подойдут дебетовые карты с кешбэком, однако при их использовании не стоит хранить крупные суммы из-за риска мошенничества.
«Не стоит вкладывать деньги из финансовой подушки безопасности в рискованные активы — она должна быть надежной. Если у вас подушка финансовой безопасности больше шести — восьми месяцев, то можно до 20% средств вложить в акции. Тогда важно следить за доходностью и изучать информацию о своих активах», — добавил Щербаченко.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».