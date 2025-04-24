Экономист подсказал, как создать финансовую подушку безопасности

«Первый шаг — подсчет расходов. Проанализируйте, сколько уходит на жилье, еду, транспорт, кредиты и другие обязательные платежи. Умножьте эту сумму на три — шесть месяцев — так вы узнаете, сколько нужно накопить. Затем, формируя личный и финансовый бюджет, включить в него ежемесячные отчисления в финансовую подушку. Даже небольшие суммы — 10−20% от дохода — со временем дадут результат», — сказал Щербаченко.