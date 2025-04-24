Аксаков напомнил об условиях семейной ипотеки на «вторичку»

Россиянам на сегодняшний день доступны адресные льготные программы для покупки жилья, в том числе «семейная ипотека». С 1 апреля в силу вступили некоторые изменения — теперь семьи с детьми смогут приобрести квартиру на вторичном рынке. При каких условиях можно взять кредит по этой программе, Финансам Mail рассказал Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку.