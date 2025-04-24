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Аксаков напомнил об условиях семейной ипотеки на «вторичку»

Россиянам на сегодняшний день доступны адресные льготные программы для покупки жилья, в том числе «семейная ипотека». С 1 апреля в силу вступили некоторые изменения — теперь семьи с детьми смогут приобрести квартиру на вторичном рынке. При каких условиях можно взять кредит по этой программе, Финансам Mail рассказал Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Семейная ипотека» предполагает получение жилищного кредита по ставке 6% годовых. По словам депутата, право воспользоваться этой программой на вторичном рынке появляется у семей, где есть ребенок младше 7 лет.

«Жилье должно находиться в границах городов, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, где отсутствуют строящиеся многоквартирные дома или количество таких домов — не более двух», — отметил он.

Парламентарий добавил, что правительству стоит осторожно подходить к применению льготных ипотечных программ. С одной стороны, пояснил депутат, они повышают доступность кредитов, а с другой — увеличивают спрос, что ведет к подорожанию жилья.

Так, напомнил Аксаков, широкое применение льготной ипотеки на новостройки привело к росту цен на первичном рынке более чем в два раза. При этом, разница в ценах между «первичкой» и «вторичкой» на конец 2024 года составила 56%.

«Кроме того, субсидирование процентных ставок по программам льготной ипотеки требует значительных затрат бюджета, особенно при высокой ключевой ставке. Так в текущем году только на семейную ипотеку выделено 637 млрд рублей», — заключил Аксаков.

Полный текст интервью Анатолия Аксакова читайте в 8−30 на сайте Финансы Mail

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».