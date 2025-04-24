Аксаков напомнил об условиях семейной ипотеки на «вторичку»

«Семейная ипотека» предполагает получение жилищного кредита по ставке 6% годовых. По словам депутата, право воспользоваться этой программой на вторичном рынке появляется у семей, где есть ребенок младше 7 лет.
«Жилье должно находиться в границах городов, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, где отсутствуют строящиеся многоквартирные дома или количество таких домов — не более двух», — отметил он.
Парламентарий добавил, что правительству стоит осторожно подходить к применению льготных ипотечных программ. С одной стороны, пояснил депутат, они повышают доступность кредитов, а с другой — увеличивают спрос, что ведет к подорожанию жилья.
Так, напомнил Аксаков, широкое применение льготной ипотеки на новостройки привело к росту цен на первичном рынке более чем в два раза. При этом, разница в ценах между «первичкой» и «вторичкой» на конец 2024 года составила 56%.
«Кроме того, субсидирование процентных ставок по программам льготной ипотеки требует значительных затрат бюджета, особенно при высокой ключевой ставке. Так в текущем году только на семейную ипотеку выделено 637 млрд рублей», — заключил Аксаков.
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